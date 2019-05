Sospesa pena di morte per i gay! Sultano del Brunei cambia idea dopo le proteste internazionali

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ildelalmeno parzialmentesulle leggi introdotte il mese scorso nel Paese.l'ondata diinternazionali, ha deciso di sospendere l'applicazione delladinei confronti degli omosessuali. Ad annunciare la retromarcia rispetto a quanto deciso qualche tempo fa è stato lo stessoHassanal Bolkiah in un discorso per l'inizio del Ramadan. Ilha parlato per la prima volta in pubblico della nuova legge dicendo che non applicherà subito ladiprevista dall’introduzione della sharia. La nuova legge prevede, tra le altre cose, la lapidazione in caso di sesso omosessuale, stupro e adulterio. Inladiè prevista già per alcuni reati ma nessunacapitale è stata eseguita dal 1957. L'omosessualità era già illegale nel sultanato e punibile con 10 anni di carcere.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...