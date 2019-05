Suarez | assenze Liverpool? Cambia poco

Liverpool-Barcellona - Suarez : “Le assenze di Salah e Firmino? Per noi cambia poco…” : Dopo il 3-0 dell’andata al Camp Nou, il Barcellona va a far visita al Liverpool per difendere il netto vantaggio e ottenere il pass per la finale di Madrid. L’ex della sfida è l’attaccante Luis Suarez, protagonista dell’1-0 nella sfida in Spagna. Il “pistolero” ha parlato della gara di domani nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole. “Per me è qualcosa di molto speciale ...