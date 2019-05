Stuprata da due marocchini | il padre della vittima | Mia figlia venduta per

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Pina Francone Il caso in provincia di Vicenza, dove duesono stati arrestati per violenza sessuale su una minorenne. In manette anche un’amicagiovane abusata"Hai venduto miaaiper la droga". Ilragazzina violentata da due magrebini in provincia di Vicenza accusa così l'amica, che avrebbe teso una trappola alla minorenne.La quindicenne, ricordiamolo, è stata attirata nella villa dell'amica: qui, secondo gli inquirenti, sotto costrizione fisica e psichica, sarebbe stata obbligata a consumare hashish e cocaina, per essere poidai due amici stranieripadrona di casa.I due nordafricani, di 27 e 28 anni, sono stati arrestati per violenza sessuale su minore, e in manette ci è finita anche la 31enne, di cui i genitoriragazzina si fidavano ciecamente, credendo fosse una sorte di sorella ...

