Stranger Things un plagio? Si chiude misteriosamente la questione della denuncia ai

Una guida a "Stranger Things" in attesa della terza stagione : Stephen King non ha avuto dubbi nel commentare positivamente “Stranger Things” sin dal suo esordio. Le prime due stagioni della serie Netflix sono state accolte dal Re del Terrore e da una miriade di fan con grandissimo entusiasmo. C’entra la nostalgia degli anni Ottanta, c’entra il racconto sorridente di quanto è difficile crescere, c’entra la capacità di far immergere lo spettatore in mondi dove ...

Suspicious Minds - il primo romanzo ufficiale di Stranger Things : E così, mentre il mondo intorno brucia, nella piccola città di Hawkins Bene e Male si sfidano in una guerra segreta, che ha per campo di battaglia la mente umana ».

Stranger Things 3 Maya Thurman-Hawke - mamma Uma : “Preferivo un lavoro diverso” : Stranger Things 3: sta per arrivare l’attesissima stagione della serie originale Netflix. Tra le novità del cast: Maya Thurma-Hawke, figlia dell’attrice Uma Thurman Arriverà il prossimo 4 luglio su Netflix l’attesissima terza stagione di Stranger Things, dopo l’uscita di teaser e trailer i fan non stanno più nella pelle e si chiedono cosa accadrà nei […] L'articolo Stranger Things 3 Maya Thurman-Hawke, mamma Uma: ...

La chiusura di TellTale ha causato anche la cancellazione di un nuovo gioco di Stranger Things : Dopo quasi sei mesi dalla chiusura di TellTale, emergono nuove informazioni sulla serie di progetti ancora in cantiere.Come riporta Dualshockers, lo studio stava sviluppando un gioco ispirato alla serie TV Stranger Things. Tuttavia sembra che fosse in progetto anche un secondo gioco, sviluppato questa volta da Night School Studio, creatori di Oxenfree.Quest'ultimo studio di sviluppo, creato da ex dipendenti di TellTale è composto da un team di ...

Stranger Things 3 : The Game ha un nuovo teaser trailer : Stranger Things 3: The Game è il videogioco ispirato all'omonima serie TV targata Netflix, e l'uscita è attesa in concomitanza con la terza stagione dello show, ovvero il 4 luglio 2019.Stranger Things come saprete è una famosissima serie sci-fi ambientata negli anni 80', la cui prima stagione uscì nel 2016 divenendo subito una delle serie di punta del servizio americano. Ebbene anche il videogioco tratto dalla terza stagione in arrivo è stato ...

10 geniali easter egg scovati negli anni in altrettante serie tv - da Il trono di spade a Stranger Things : Che Pasqua sarebbe senza uova di cioccolato? O, per noi, che Pasqua da serial stalkers sarebbe senza easter egg? Ne abbiamo trovati dieci, facciamone subito una scorpacciata. Il trono di spade - I veri genitori di Jon Snow Dopo un primo accenno sul finire della settima stagione, Il trono di spade 8x01 ha fatto luce ancora una volta sulla vera identità di Jon Snow, e più precisamente sui nomi dei suoi genitori. Col senno di poi notiamo che le ...

Stranger Things e i fratelli Duffer alla sbarra : il processo va avanti - la terza stagione rischia grosso? : I fan di Stranger Things possono iniziare a tremare perché quella che sembrava un'accusa senza conseguenze potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di più. Proprio nei mesi scorsi il regista Charlie Kessler ha citato a giudizio i fratelli Dugger proprio con l'accusa di plagio ovvero di aver copiato un suo cortometraggio per mettere insieme la storia di Tredici e dei suoi compagni. In particolare, il cortometraggio presentato nel 2012 ...

Da 'Stand by me' a 'Stranger Things' - ragazzini coraggiosi per avventure spaventose : Una cittadina di provincia, un gruppo di ragazzi, un fatto di cronaca, una leggenda o un evento misterioso che scatena paura ma anche attrazione e soprattutto una grande avventura che li trasformerà ...

Stranger Things : il trailer del videogame anticipa la terza stagione : Un’immagine da Stranger Things 3 – The game La grafica 16 bit, lo stile esplorazione/picchiaduro, persino i font scelti per rappresentare i dialoghi sullo schermo: tutto nel nuovo videogame ispirato a Stranger Things ha il sapore degli Anni ’80. E non poteva essere altrimenti, visto che uno dei segreti del successo della serie di Netflix è proprio la full immersion in quello che Umberto Eco definì “il decennio degli effetti ...

David Harbour lascia Stranger Things? Un altro indizio dopo le lacrime di fine riprese (e non solo) : David Harbour lascia Stranger Things oppure no? Il tema torna d'attualità dopo settimane dai primi rumors dovuti alla sua reazione alle ultime riprese della serie. In molti sono convinti che una serie di indizi lascino pensare che il tempo dello sceriffo Jim Hopper sia finito e non solo perché non è possibile sopravvivere tutte le volte che lui lo ha fatto ma perché adesso che i ragazzi della serie sono diventati grandi (e questo è stato ...

David Harbour - da «Stranger things» a «Hellboy» : Hellboy è tornato ed è più indemoniato che mai nel reboot della saga tratta dai fumetti cult di Mike Mignola. Il leggendario supereroe demoniaco, detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati. Qui scoprirà le sue origini e dovrà vedersela con Nimue, la Regina di Sangue, un’antica strega ...

Uno dei personaggi di Stranger Things 3 sarà il nuovo nemico da uccidere? Gli indizi nel trailer : Se i fan di Stranger Things 3 erano riusciti a mettere insieme una serie di teorie sui nuovi episodi già dai primi teaser della serie, immaginatevi cosa possa succedere adesso che c'è un lungo promo da analizzare. Fino al 4 luglio sarà questo che terrà impegnati gli abbonati Netflix e ancor più i patiti della serie che frame dopo frame andranno a caccia di rivelazioni e indizi su quello che andrà in onda nella nuova stagione. Il primo ...

5 curiosità sulla nuova stagione di Stranger Things : Dopo moltissima attesa è stato finalmente pubblicato il trailer ufficiale della nuova stagione di Stranger Things. L'inizio della terza serie è previsto per il 4 luglio e sarà disponibile interamente sulla piattaforma Netflix. Qui di seguito elencate alcune curiosità e novità che possiamo aspettarci dalla celebre serie targata Netflix.

5 cose che abbiamo capito dal trailer della terza stagione di Stranger Things : Le dinamiche di gruppoLa nuova vita di ElevenIl centro commerciale e il 4 luglioGli altri personaggiNuove minacceDopo molta attesa è stato finalmente pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di Stranger Things. Come già sapevamo ritroveremo i nostri protagonisti nell’estate 1985, più precisamente nei giorni attorno al 4 luglio, ovvero la festa dell’indipendenza americana. In questi mesi torridi e spensierati, però, ...