Stato-mafia | chiesti 9 anni in appello per Mannino L’ex ministro | “Fake news contro me”

(Di lunedì 6 maggio 2019) La condanna a 9e' stata chiesta per Calogero Mno nel processo d'. "In riforma alla sentenza di primo grado si chiede la conferma penale dell'imputato e la condanna a 9di reclusione, cosi' come chiesto dal pubblico ministero in primo grado": cosi' il pg Giuseppe Fici, al termine della requisitoria, ha formulato la richiesta di pena per l'exDc, accusato di minaccia a corpo politico dello. Il processo si svolge, con il rito abbreviato, dinanzi al collegio presieduto da Adriana Piras. In primo grado eraassolto dal gup Marina Pitruzzella. "Abbiamo esposto dei fatti provati - ha proseguito il pg - al di la' di ogni ragionevole dubbio". "Le acquisizioni probatorie - aveva detto il Pg durante la requisitoria - confermano inoppugnabilmente il timore dell'onorevole Mno di essere ucciso, cosi' come sostenuto dall'accusa, e le sue ...

