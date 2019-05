Station 19 | i nuovi episodi dello spin off di Grey’s Anatomy

I nuovi episodi della seconda stagione Station 19 su FoxLife (114 - Sky) : Dal 6 maggio, il lunedì alle 22.00 su FoxLife (Sky, 114) torna l’attesissimo spin-off di Grey’s Anatomy. Arrivano infatti i nuovi episodi della seconda stagione di...

Station 19 - dal 6 maggio su FoxLife torna la seconda stagione con i nuovi episodi : Station 19 dal 6 maggio su FoxLife arrivano i nuovi episodi della seconda stagione. Ma il crossover con Grey’s Anatomy? Dal 6 maggio, il lunedì alle 22.00 su FoxLife (Sky, 114) torna l’attesissimo spin-off di Grey’s Anatomy. Arrivano infatti i nuovi episodi (dal settimo) della seconda stagione di Station 19 con protagonisti i vigili del fuoco della Stazione 19 di Seattle. La midseason finale dell’action drama di Shondaland ha lasciato in ...

PlayStation 5 : nuovi rumor suggeriscono il prezzo della console : Continuano i rumor sulla prossima console next-gen di Sony. L'ultima notizia, in termini di tempo, si incentra questa volta sul prezzo di PlayStation 5.Secondo quanto riporta TweakTown, la società di ricerca Pelham Smithers Associates ha affermato che PlayStation 5 avrà un costo di 399 dollari. La console inoltre vanterà un processore AMD Ryzen 3600G, basato sulla nuova architettura Zen 2 e che sul mercato ha un costo che varia dai 180 ai 220 ...

Nuovi giochi PS4 in sconto oggi 8 aprile : tutti i titoli dell’offerta Solo su PlayStation : Per la gioia di tutti gli appassionati, oggi è tempo di Nuovi giochi PS4 in sconto, per altro in formato scatolato. Il colosso giapponese Sony ha infatti avviato una nuova tornata di offerte primaverili dedicate ai titoli più celebri e amati dalla community sulla sua console di ultima generazione. Non a caso la promozione, al via l'8 aprile, prende il nome di "Solo su PlayStation". E vi permetterà, come è naturalmente intuibile, di acquistare i ...

Metal Gear Solid V : The Phantom Pain tra i nuovi giochi di aprile di PlayStation Now : Grazie a PlayStation Blog, apprendiamo che PlayStation Now si arricchirà ad aprile con nuove graditissime aggiunte, tra le quali spiccano i due giochi di Hideo Kojima Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.Ma non solo, questo mese sarà disponibile un trio di titoli PS2 Star Wars, Star Wars: Bounty Hunter, Star Wars: Jedi Starfighter e Star Wars: Racer Revenge.Questi giochi e altri ancora si uniscono a oltre 600 ...

Conan Exiles e The Surge sono i nuovi giochi PlayStation Plus di aprile : Sony ha reso noti i prossimi titoli del PlayStation Plus in arrivo nel mese di aprile, riporta VG247. Gli abbonati al servizio riceveranno dunque Conan Exiles e The Surge, e questo è tutto in quanto i giochi PS3 e PS Vita non sono più parte dell'abbonamento a partire dall'8 marzo scorso.The Surge, per chi non lo sapesse, è uno sparatutto action-RPG di Deck 13. Lanciato nel 2017, il gioco ha alcuni DLC e espansioni disponibili.Leggi altro...

Sony annuncia State of Play : una serie di livestream dove saranno svelati nuovi giochi per PS4 e PlayStation VR : Come riporta IGN, Sony ha annunciato State of Play: una serie di livestream dove saranno rivelati nuovi aggiornamenti e annunci per i giochi PS4 e PS VR. Il primo episodio andrà in onda il 25 marzo.L'annuncio è stato pubblicato da poco su PlayStation Blog e spiega che l'episodio di debutto sarà trasmesso alle ore 22 italiane di lunedì 25 marzo. Stando a quanto riportato sul blog, la prima puntata di State of Play mostrerà nuovi trailer, filmati ...

Audi - Nuovi motori per berline e Station : I listini italiani dell'Audi si arricchiscono con nuove motorizzazioni dedicate a quasi tutte le berline e station wagon del costruttore. Si tratta principalmente di unità benzina e diesel, ma le novità riguardano anche i pacchetti opzionali di accessori. 3.0 TDI e 2.0 TFSI aggiornati per A4 e A5. Per le Audi A4 e A5 Sportback vengono rese disponibili le versioni più recenti del V6 3.0 TDI da 231 CV e 500 Nm (45 TDI) oppure da 286 CV e 620 Nm ...