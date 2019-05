Stadio Roma | Pallotta ironico | “Non so quanto ci è voluto a costruire Colosseo | ma ci

Roma - Pallotta sul nuovo Stadio : 'Ha i tempi del Colosseo...' : 'Nessuno sa quanto tempo è stato necessario per costruire il Colosseo, ma ormai ci siamo vicini'. James Pallotta fa una battuta, che poi battuta per lui non è, per fare il punto sul progetto stadio ...

Stadio Roma - Malagò : “indispensabile avere date certe” : “Sapete quello che penso dal primo giorno sullo Stadio della Roma, cosi’ come per quello della Lazio e per i progetti di altre societa’. Ci sono delle amministrazioni comunali che tagliano il traguardo prima, ma se si procede alla spicciolata c’e’ chi impiega poco tempo, c’e’ chi 20 anni: e’ indispensabile acquisire una obbligatorieta’ di date certe, in questo caso per me l’unica ...

Maurizio Gasparri (FI) : “Lo Stadio della Roma non si farà mai con questa Amministrazione” : Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente. Sul progetto dello stadio della Roma. “Difficile farlo in questa città, perché i limiti e le incapacità sono numerosi. Con questa Amministrazione temo non si farà mai e resterà un obiettivo di difficile realizzazione visto il degrado anche della vita politica e istituzionale della ...

Lo Stadio della Roma si farà - Raggi - : Roma, 25 apr., askanews, - 'Lo stadio si farà e sarà una opportunità per Roma', assicura in un'intervista ad Avvenire la sindaca della Capitale Virginia Raggi, che insiste: 'Ci sono 800 milioni di ...

Stadio Roma - l’annuncio di Virginia Raggi : “si farà e sarà una grande opportunità” : Stadio Roma – “Lo Stadio si fara’ e sara’ una opportunita’ per Roma”. Sono le importanti dichiarazioni in un’intervista ad Avvenire della sindaca Virginia Raggi, sullo Stadio Roma: “Ci sono 800 milioni di investimenti privati e c’e’ un patto che verra’ rispettato: prima saranno realizzate le opere per la comunita’, poi tocchera’ allo Stadio. Il percorso e’ ...

Roberto Giachetti (Pd) a Radio Cusano Campus : “Lo Stadio della Roma con il vecchio progetto avrebbe avuto già la sua prima pietra” : Roberto Giachetti (Pd) a Radio Cusano Campus:”Lo stadio della Roma con il vecchio progetto avrebbe avuto già la sua prima pietra. Ho paura che questa prima pietra non si metterà mai. La Roma deve centrare il quarto posto, sabato sarò allo stadio come sempre a tifare. Claudio Ranieri? L’uomo giusto dopo Di Francesco”. Sullo stadio della Roma. “Sono avvelenato che per lo stadio della Roma non sia stata messa ancora la prima pietra. Era ...

Stadio Roma - pm decideranno entro due mesi su Raggi indagata. In procura altre due denunce su terreni e delibera : La procura di Roma deciderà entro due mesi sugli ulteriori accertamenti in merito all’esposto per cui è indagata la sindaca Virginia Raggi. La vicenda è quella del nuovo Stadio della Roma: la prima cittadina M5s è accusata di abuso d’ufficio. I pm avevano chiesto l’archiviazione, ma il gip Costantino De Robbio ha detto no: servono altre indagini. A dare il via all’inchiesta è stato un esposto presentato a giugno 2018 dall’architetto e ...

Stadio Roma - il consigliere Stefano Fassina parla delle ultime vicende : Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma e deputato di LeU, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul salva-Roma. “Si sta facendo ancora una volta campagna elettorale sulla pelle dei Romani e di tutti gli italiani –ha affermato Fassina-. Andrebbe ricordato che Roma non è semplicemente il ...

Stadio Roma - Sanvitto : “Mi sono arrivati un sacco di insulti sui social. Lo stadio è il più piccolo dei problemi” : L’architetto Francesco Sanvitto, presidente del Tavolo della libera urbanistica, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, trasmissione condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti. Il Tavolo della libera urbanistica ha presentato l’esposto da cui è partita l’inchiesta sullo stadio della Roma che vede indagata Virginia Raggi per abuso d’ufficio. “Mi sono arrivati un sacco di ...

Stadio della Roma : Virginia Raggi indagata - la difesa della Sindaca : "Estranea ai fatti" : Virginia Raggi è indagata per la vicenda relativa al Nuovo Stadio della Roma. Lo scrive oggi La Repubblica, secondo cui il nome del sindaco della capitale sarebbe stato scritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di abuso d’ufficio. La Procura aveva chiesto l’archiviazione e per la Raggi la questione sembrava chiusa, invece il giudice ha detto no. A far partire l’inchiesta l’esposto presentato a giugno scorso da un ex grillino, ovvero ...

Stadio Roma - Raggi resta indagata. La difesa : estranea ai fatti - iter del progetto fu sospeso : L’inchiesta parte dalla denuncia di un architetto ex M5s: il nodo è la procedura per il vaglio del masterplan del nuovo impianto a Tor di Valle. Intanto i pm stanno valutando la memoria difensiva che Giulio Centemero, tesoriere ufficiale della Lega, ha inviato in Procura. Si tratta di una ulteriore indagine relativa ai presunti finanziamenti illeciti di Luca Parnasi verso la Lega di Matteo Salvini. Gli avvocati della ...

Stadio Roma - difesa Raggi : "Estranea ai fatti" | Sindaco indagato dopo esposto : I legali del Sindaco della Capitale replicano alla decisione del gip di non procedere all'archiviazione per l'accusa di abuso d'ufficio alla loro assistita

Stadio Roma - Raggi resta indagata. La difesa : «Estranea ai fatti - iter fu sospeso» : Roma - Nel giorno di Pasqua e del compleanno della Capitale non si fermano le voci che vedono protagonista la sindaca Virginia Raggi . L'argomento è sempre lo stesso: lo Stadio della Roma . Il Gip ha ...

VIRGINIA RAGGI INDAGATA PER ABUSO D'UFFICIO/ Stadio Roma - difesa : 'Iter sospeso' : VIRGINIA RAGGI INDAGATA dalla procura di Roma per ABUSO D'UFFICIO in merito alla vicenda del nuovo Stadio di Tor di Valle. Il commento dei legali