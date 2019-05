Spoiler Il Segreto | Gonzalo Castro torna a Puente Viejo | poi abbandona Maria

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nelle prossime puntate della nota soap opera spagnola Il, in onda su Canale 5, ci saranno diverse novità interessanti. Alcuniriguardano, interpretato dall'attore Jordi Coll, il quale tornerà adopo molto tempo per assicurarsi delle condizioni di salute dei figli Beltran ed Esperanza, i quali hanno avuto un incidente in automobile. In seguitoCastañeda non sarà molto disponibile nei confronti di suo marito e confesserà a Raimundo che non è convinta di riappacificare con un uomo che ha avuto il coraggio dire lei e i suoi figli per svariati mesi a causa del suo lavoro con i 'bisognosi'.accetta il patto Nelle prossime puntate de Ilaccetterà l'offerta di Fernando Mesia e deciderà diree i suoi figli, Esperanza e Beltran, in cambio di due milioni di pesetas, accertandosi poi che la ...

404blacksuicide : SPOILER. Vabbè Raga ancora non siamo sicuri sia stata Sansa a rivelare il segreto. Vi vorrei ricordare che Bran no… - b_chiaraa : #SPOILER -C'è qualcuno a Westeros che sa mantenere un segreto? (Sì Sansa parlo con te) -Cazzo fai Dany che punti pr… - erreobi : #GameofThrones #spoiler in quanti lo sanno - in otto - non é piú un segreto quindi, é una informazione. Varys communication strategist -