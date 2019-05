Sondaggio Swg di Mentana | il M5s recupera sulla Lega | staccati solo di 8 punti E

Luigi Di Maio - il Sondaggio Swg in mano a Salvini che lo inchioda : 'Il 58% e il 71%' - scacco matto ai 5 Stelle : Uso strumentale della cronaca in campagna elettorale, certo, ma se arriva da un alleato di governo fa decisamente più male. E così Salvini risponde ai 5 Stelle con un sondaggio Swg che li mette in ...

Luigi Di Maio - il Sondaggio Swg in mano a Salvini che lo inchioda : "Il 58% e il 71%" - scacco matto ai 5 Stelle : Da qualche settimana il Movimento 5 Stelle sta picchiando durissimo Matteo Salvini sul tema della sicurezza, con toni esasperati nelle ultime ore da Roberto Fico e Nicola Morra, rispettivamente presidente della Camera e presidente della Commissione Antimafia, che hanno puntato il dito contro il capo

"Castrazione chimica - il 58% degli italiani è favorevole" : il Sondaggio Swg per la Lega : Più della metà degli italiani è a favore della castrazione chimica per gli stupratori recidivi e i pedofili: sono queste le conclusioni di un sondaggio Swg commissionato dalla Lega. Lo riporta il Corriere della Sera, che spiega:Sempre in base al sondaggio di Swg, commissionato dal Carroccio, solo “il 28% degli italiani” sarebbe contrario all’introduzione del provvedimento. Mentre “il ...

Sondaggio Swg per Mentana - il tracollo di Lega e M5s : chi perde più voti tra Salvini e Di Maio - derby suicida : Troppe liti alla fine si pagano. La domanda è: tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, chi ci rimetterà di più? Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana emette una nuova inquietante sentenza: nell'ultima settimana, funestata dal caso Siri e dall'impressione di un governo ormai al lumicino, la Leg

Sondaggio Swg per Mentana - crollo del Pd : quanti punti perde per lo scandalo giudiziario. Lega e M5s in volo : Basta lo scandalo nell' Umbria rossa a far crollare di nuovo il Pd . Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana parla chiaro: dopo gli arresti di assessore e segretario per l'inchiesta ...

Sondaggio Swg - Matteo Salvini e la Lega primo partito alle Europee : ma non può esultare - perché... : La Lega va bene ma in Europa i sovranisti non sfondano. Secondo gli ultimi sondaggi Swg al momento i partiti vicini a Matteo Salvini e Marine Le Pen (gruppo Enf) sono accreditati di 67 seggi (meno del 10% del futuro parlamento), scrive il Messaggero. Una trentina di questi dovrebbero arrivare dall'I

Sondaggio Swg : Lega saldamente prima - Pd di un soffio avanti a 5 Stelle : Lega saldamente in testa, primo partito in Italia. Pd e M5S appaiati, con i dem di un soffio avanti. Secondo un Sondaggio Swg alle prossime elezioni europee un dato è certo: il partito guidato da Matteo Salvini si vedrà riconosciuto per la prima volta in un test nazionale il titolo di prima forza politica, dopo vari appuntamenti locali - soprattutto regionali - che ne avevano già anticipato il percorso in ascesa rispetto al ...

Secondo un Sondaggio Swg/La 7 - il Pd avrebbe superato il M5s : Il Pd supera M5s, sia pure dello 0,1%, e la maggioranza gialloverde scende per la prima volta sotto la soglia del 54%: sono i due dati che emergono da un sondaggio per le Europee realizzato da Swg per il tg de La7. Dal raffronto con i dati della scorsa settimana, spicca il calo della Lega a 31,8% (-1,1%) e soprattutto l'avanzata dei dem che guadagnano l'1,3% e scavalcano i pentastellati (-0,2%) come seconda forza politica (22,1% contro il ...

Sondaggio Swg per Mentana - il governo è in crisi : perdono Lega e M5s - il tonfo di Salvini in una settimana : "Ormai litigare non conviene più a nessuno". Il Sondaggio Swg per il TgLa7 regala al direttore Enrico Mentana una certezza: il governo è ufficialmente in crisi. "Per la prima volta da molti mesi", spiega lo stesso Mentana in diretta, sia Lega sia Movimento 5 Stelle perdono consensi contemporaneament

Sondaggio Swg - Enrico Mentana e il primo vero passo falso di Matteo Salvini : stop Lega - ri-sorpasso del M5s : Il Congresso della Famiglia di verona fa male a Matteo Salvini. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, dopo il weekend "ultra-cattolico" la Lega, che ha messo il cappello sulla kermesse, perde lo 0,5 scivolando a quota 32,9 per cento. Di contro, Luigi Di Maio e Movimento 5 Stelle,

Sondaggio Swg per Mentana - Pd e Zingaretti alla corta : fine della luna di miele. Lega - brutto stop. Meloni su : Già finita la "mini-luna di miele" del Pd di Nicola Zingaretti con gli italiani. Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana nel giorno della vittoria del centrodestra alle Regionali in Basilicata, pur se interlocutorio, inverte la tendenza e conferma la "ritrovata difficoltà" del Pd de-renzizza

Secondo l’ultimo Sondaggio Swg - il Pd avrebbe scavalcato il Movimento 5 Stelle : Se andiamo a visionare l’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Swg, datato 18 marzo 2019, si evidenzierebbero alcune novità particolarmente interessanti da esaminare. Ebbene, riguardo la nota metodologica dell'indagine elettorale, essa è stata condotta attraverso un mix di strumenti avanzati (Cawi-Cati-Cami) su un campione probabilistico e rappresentativo di 1.500 soggetti disposti su tutto il territorio italiano, con un margine ...

Sondaggio Swg : il Pd sorpassa il Movimento 5 stelle : Dopo un lungo tallonamento, il Pd raggiunge i 5 stelle e li supera seppur di pochissimo. Secondo le anticipazioni del Sondaggio SwG per La7 infatti i dem sarebbero al 21,1% e il Movimento 5 stelle al 21.

Sondaggio Swg - allarme rosso : effetto-Zingaretti - dove vola il Pd. Le cifre impensabili : Effetto Zingaretti? Dopo le primarie del 3 marzo, che hanno sancito la vittoria del governatore del Lazio nella corsa alla segreteria del Pd, con l' uscente Maurizio Martina e l' outsider Roberto Giachetti ben distanziati, il partito rimonta nei sondaggi. E secondo la Swg, che ogni lunedì fornisce u