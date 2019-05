Sondaggi elezioni europee, primo calo per la Lega: perde un punto, recupera il M5s (Di lunedì 6 maggio 2019) L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 mostra la prima evidente battuta d'arresto per la Lega di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee: il Carroccio ha perso quasi un punto percentuale in una settimana. Esattamente la stessa cifra recuperata dal Movimento 5 Stelle, ora di nuovo secondo davanti al Pd.



