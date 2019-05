Sondaggi elezioni europee, gli italiani indecisi (17%) sono soprattutto europeisti (Di lunedì 6 maggio 2019) Secondo l'ultima rilevazione effettuata dall'Istituto Noto Sondaggi, ci sarebbero ancora 9 milioni di cittadini che si recheranno alle urne, ma che non sanno come votare. Il 27% propenderebbe per il voto alla Lega, il 23% al Pd. Il M%S è al terzo posto, e risulta attrattivo solo per il 19% dei potenziali votanti.



