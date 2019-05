Snooker | Mondiali Sheffield 2019 | Judd Trump doppia John Higgins e conquista il titolo

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : Judd Trump ipoteca il titolo nella prima giornata della finale contro John Higgins : La rivincita della finale del Mondiale 2011 di Snooker, che allora vide la vittoria dello scozzese John Higgins sull’inglese Judd Trump, potrebbe avere, otto anni dopo, un finale diverso: dopo la prima giornata dell’atto conclusivo della rassegna iridata del 2019 infatti è Trump ad aver messo le mani sulla vittoria finale. A Sheffield si gioca sulla distanza dei 35 frames (vince prima chi ne conquista 18), ed al termine della seconda ...

Higgins-Trump - Finale Mondiali Snooker 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Siamo giunti all’atto conclusivo: saranno lo scozzese John Higgins e l’inglese Judd Trump a giocarsi la Finale dei Mondiali di snooker, che si concluderanno lunedì 6 maggio. Si tratta della stessa Finale del 2011, quando a prevalere fu lo scozzese: avverrà un simbolico passaggio di consegne tra i due? Tra 48 ore lo sapremo. La Finale si giocherà in quattro sessioni, spalmate su due giorni di sfide, e sarà giocata al meglio dei 35 ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : la finalissima sarà tra John Higgins e Judd Trump : Si concretizza la sfida più attesa alla vigilia delle semifinali: a giocarsi il Mondiale di Snooker a Sheffield, in Inghilterra, saranno, nelle prossime due giornate, lo scozzese John Higgins e l’inglese Judd Trump. Molto tirato il primo confronto, che ha visto lo scozzese prevalere sull’inglese David Gilbert soltanto al frame decisivo, imponendosi per 17-16. Più comodo il successo dell’inglese, che ha superato il connazionale ...

Snooker - Mondiali 2019 : David Gilbert ad un passo dalla finale - Judd Trump in leggero vantaggio : Seconda giornata di gare a Sheffield, per quanto riguarda le semifinali dei Mondiali di Snooker 2019, in cui i migliori talenti del pianeta si stanno sfidando, a caccia di un posto all’ultimo atto. Favorito, in virtù di un leggero vantaggio maturato nella seconda parte, l’inglese Judd Trump, capace di allungare sul 9-7 contro il connazionale Gary Wilson, numero 32 del ranking mondiale e grande rivelazione del torneo, che dopo essere ...

Snooker - Mondiali 2019 : David Gilbert in leggero vantaggio - pari tra Wilson e Trump : Si è aperto quest’oggi un nuovo capitolo dei Mondiali di Snooker 2019, che in quel di Sheffield stanno mettendo di fronte i migliori talenti del pianeta, attraverso le semifinali, al meglio dei trentatrè frame. La prima giornata ha visto disputarsi otto frazioni molto equilibrate, e chi ha un leggero vantaggio sembra essere l’inglese David Gilbert, sedicesimo nella classifica internazionale, avanti sullo scozzese John Higgins, numero ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : John Higgins supera Neil Robertson - sul velluto Judd Trump : Proseguono a Sheffield i Mondiali di Snooker: in Inghilterra completati i quarti di finale, mentre domani sarà la volta della prima di tre tre giornate dedicate interamente alle semifinali. Si chiudono sulla falsariga delineata ieri i due derby inglesi: David Gilbert supera 13-8 Kyren Wilson, mentre auenta il divario Gary Wilson contro Ali Carter, col primo vincitore per 13-9. Dopo la magnifica prova di ieri è tutta una formalità la chiusura ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : giornata perfetta per Judd Trump - un piede in semifinale per David Gilbert : Proseguono a Sheffield i Mondiali di Snooker: in Inghilterra scattano i quarti di finale, che si completeranno già nella giornata di domani. Doppia sessione odierna per i due derby inglesi: David Gilbert è avanti 10-6 contro Kyren Wilson e domani pomeriggio gli basteranno 3 frames per guadagnare un posto in semifinale, mentre è più equilibrato l’altro confronto tra Gary Wilson ed Ali Carter, col primo in vantaggio per 9-7. Una sola ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : gran rimonta di Judd Trump - ai quarti anche John Higgins : Proseguono a Sheffield i Mondiali di Snooker: in Inghilterra si completano gli ultimi quattro incontri del secondo turno, e sono così definiti i quarti di finale. Si concretizza la rimonta dell’inglese Judd Trump che, partito sotto 7-9, supera 13-9 il cinese Ding Junhui, mentre saluta la competizione il cinese Zhou Yuelong, che cede 9-13 all’inglese Ali Carter. Fuori anche l’inglese Barry Hawkins, che viene superato ...

Snooker - Mondiali 2019 : fatica Hudd Trump - leggero vantaggio per Barry Hawkins : Nuova serata di gare a Sheffield, dove sono in corso i Mondiali di Snooker 2019, nella quale si sono svolte quattro sfide dei quarti di finale, tuttavia non ancora concluse. Dopo la seconda parte, costituita da sedici frame, il numero 5 del ranking mondiale John Higgins, scozzese, sta faticando più del previsto contro l’inglese Stuart Bingham, essendo attualmente sull’8-8, mentre il cinese Ding Junhui è attualmente in vantaggio di ...

Snooker - Mondiali 2019 : eliminati a sorpresa Selby e Williams - Stephen Maguire rispetta il pronostico : Giornata particolare e difficile a Sheffield, dove sono in corso i Mondiali di Snooker 2019, e dove agli ottavi di finale abbiamo dovuto salutare due dei grandi favoriti della manifestazione, fermati da avversari certamente non irresistibili. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. Iniziamo il nostro recap dalla mancata rimonta dell’inglese Mark Selby, numero 2 del tabellone, che è stato sconfitto per 13-10 dal ...

Snooker - Mondiali 2019 : Neil Robertson è il primo ammesso ai quarti di finale - in difficoltà Mark Selby : Si è conclusa nella notte la prima giornata del secondo turno dei Mondiali di Snooker 2019, che in quel di Sheffield stanno mettendo di fronte i migliori talenti del circuito, con risultati anche un po’ a sorpresa, come il momentaneo distacco dell’inglese Mark Selby, grande favorito, che attualmente si trova in svantaggio 9-7 dopo 16 frame, contro il connazionale Gary Wilson, numero 32 del ranking. Tutto facile invece per ...

Snooker - Mondiali 2019 : tutto facile per Kyren Wilson - vince anche Ali Carter : Si è chiuso quest’oggi il primo turno dei Mondiali di Snooker 2019, che in quel di Sheffield hanno visto due sfide molto importanti che hanno decretato gli ultimi ammessi agli ottavi di finale. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di giornata. Iniziamo dal più scontato, ovvero il successo dell’inglese Kyren Wilson, numero 8 del ranking mondiale, che ha superato senza troppi problemi per 10-4 lo scozzese Scott Donaldson, ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : gran rimonta di Judd Trump - non ce la fa Mark Allen. Sul velluto Barry Hawkins : Proseguono a Sheffield i Mondiali di Snooker: in Inghilterra si sono completati altri tre incontri di primo turno, mentre gli ultimi due sono iniziati oggi e verranno completati domani, quando scatteranno anche i primi incontri del secondo turno. Si concretizza al frame decisivo la rimonta dell’inglese Judd Trump che, partito sotto 3-6, supera 10-9 il thailandese Thepchaiya Un-Nooh, mentre non riesce ad imitarlo il nordirlandese Mark ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : James Cahill riscrive la storia! Un amatore elimina Ronnie O’Sullivan : Proseguono a Sheffield i Mondiali di Snooker: in Inghilterra si sono completati altri tre incontri di primo turno, mentre altri due sono iniziati ieri e verranno completati oggi. In una pazza giornata viene eliminato il numero uno al mondo Ronnie O’Sullivan, già cinque volte campione del mondo, che viene clamorosamente battuto da James Cahill, il primo amatore della storia ad essersi spinto fino al tabellone principale dei Mondiali, il ...