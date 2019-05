Sitting Volley – Campionato italiano | i risultati del primo weekend | le qualificate alla

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019)di: idelweek end Una due giorni intensa di gare che ha decretato le prime squadreFinal Six di Modena: questo e tanto altro è stato il week end inaugurale della terza edizione deldi. Chieri e Pomigliano d’Arco, le due sedi di gioco, hanno rispostogrande all’appuntamento tricolore, riservando calore ed entusiasmo ai tanti atleti protagonisti in campo. Al termine del week end nel torneo maschile hanno staccato il biglietto per la fase finale: Modenae Groupama Brembate, rispettivamente prima e seconda nel girone A di Chieri. A Pomigliano d’Arco (girone B) sono state Nola Città dei Gigli e l’UpMedical Tech a conquistare il pass per la Final Six. Per avere il quadro completo delle finaliste bisognerà attendere idel gruppo C che si disputerà a Fermo ...

veronix50558868 : @danitalos @Noninfluente Prendi le palle e scegli uno sport, che quello del lamento lo fanno già in tanti. Lo conosci il sitting volley ? - LIRATV : Sitting Volley maschile, il resoconto del concentramento di Nocera: Si è disputata nella… - salernopost : Si è disputata nella palestra della scuola Fresa Pascoli di Nocera Superiore la seconda giornata del campionato reg… -