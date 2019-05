Siri | Romeo Lega | “Nessuna crisi di governo e non si andrà alla conta Se si dimette è

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Mentre spunta una nuova inchiesta riguardate l’acquisto di una palazzina a Bresso la posizione dellasul sottosegretario Armandonon cambia. Il presidente dei senatori del ‘Carroccio’, Massimilianoè categorico: “Per lanon si devere, ma questo caso non farà cadere il. Se poi prima del Cdmdovesse decidere dirsi, questa è una sua scelta personale” ed attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Siamo esterrefatti delle dichiarazioni del premier che si è definito ‘avvocato del popolo’ e come avvocato per definizione dovrebbe essere garantista o quantomeno avrebbe dovuto aspettare cheparlasse con i magistrati – ed aggiunge – speravamo che Conte prendesse una posizione più di mediazione tra le due parti ed invece sembra che si sia sbilanciato in maniera ...

