Siri | la procura di Milano apre fascicolo su acquisto palazzina a Bresso

Siri - la procura di Milano indaga sull’acquisto della palazzina a Bresso. Greco : “Collaboriamo coi pm di Roma” : La procura di Milano ha aperto un’inchiesta, al momento senza ipotesi di reato né indagati, sul caso dell’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a Bresso, nel Milanese, attraverso un mutuo di 585mila euro acceso con una banca di San Marino. Il procuratore di Milano Francesco Greco ha spiegato che ci sarà “massima collaborazione” tra gli inquirenti milanesi e quelli romani che indagano per un’ipotesi di ...

Accusato di corruzione - Siri : "Se la procura non mi ascolta entro 15 giorni mi dimetto". Il premier Conte : "Revoca del mandato al prossimo ... : "Non mi voglio ergere a giudice del caso" e "invito anche il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica". "Ho sempre rivendicato per questo Governo un alto tasso di ...

Caso Siri - Procura deposita informativa DIA : La Procura di Roma avrebbe depositato in queste ore presso il Tribunale del Riesame un'informativa della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) che conterrebbe anche l'intercettazione ambientale che chiamerebbe in causa il senatore e sottosegretario leghista Armando Siri a proposito di una presunta tangente da 30mila euro. Caso Siri, Salvini: 'Ho incontrato Paolo Arata una sola ...

"Falsa intercettazione su Siri" : Procura che dice?/ Di Maio a Salvini : fatti di mafia : Caso Siri, 'l'intercettazione non esiste': scoop La Verità, la Procura che dice? Salvini, 'è tutto falso': ma Di Maio insiste, 'dimissioni subito'

La Verità cita una fonte in Procura di Roma : "L'intercettazione su Siri non esiste". Salvini : "Pare sia tutto falso..." : "Ci è costato 30mila euro". L'intercettazione che inchioderebbe il sottosegretario Armando Siri, nell'inchiesta per corruzione sull'eolico, non esisterebbe. A sostenerlo è il quotidiano La Verità, secondo il quale la frase che nel racconto dei giornali si riferirebbe al compenso dell'esponente della Lega per il suo presunto tentativo di modifica di provvedimenti legislativi, attraverso emendamenti, per accontentare ...

Siri chiede di essere interrogato - forse prossima settimana in procura : Il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, nega di aver preso una tangente da 30mila euro da Paolo Arata, anche lui presto interrogato

Corruzione - caso Siri : sotto lente della procura i bilanci delle società di Arata e migliaia di file : ... a sua volta indagato per Corruzione, hanno iniziato a scandagliare il materiale sequestrato ieri per ricostruire i rapporti che l'imprenditore ha avuto con pezzi della politica e delle istituzioni. ...