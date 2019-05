Silvio Berlusconi | la soffiata | una donna al suo posto per Forza Italia | spunta l' outsider

Dimesso dall'ospedale - gli audio messaggi di Silvio Berlusconi : "Ho temuto di non farcela" : "È importante che io possa parlare anche all'interno del Ppe per dire che si riprenda il progetto dei padri fondatori che volevano gli Stati Uniti d'Europa, con una unica politica, economica, fiscale ...

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano : Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove il 30 aprile era stato ricoverato e operato per un’occlusione intestinale. All’uscita dall’ospedale il leader di Forza Italia ha detto di stare bene e di avere intenzione di partecipare

Silvio Berlusconi dopo il malore : “Sì - ho avuto paura. La mia unica malattia inguaribile è l’ottimismo” : “È stato molto doloroso, ora però è passato. Tutti sanno che i dolori, le disavventure fisiche non mi hanno mai fermato. L’unica malattia inguaribile che mi affligge da sempre è l’ottimismo“. Ha avuto paura? “Sì. Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura”. Silvio Berlusconi risponde così alle domande in una intervista al Corriere della Sera dopo l’intervento subito nei giorni scorsi. Il leader di ...

