Sfollati del Morandi | gli ultimi rientri

Libia - allarme dell'Onu : boom di Sfollati : 10.00 "I pesanti scontri a fuoco e il bombardamento di artiglieria nelle zone residenziali di Ain Zara e Khalla al Forjan si sono tradotti in un'impennata degli sfollati a Tripoli e dintorni, raddoppiati nelle ultime 48 ore a oltre 6.000 persone". Lo scrive l'ufficio delle Nazioni unite per gli affari umanitari in un aggiornamento sulla situazione. Le Nazioni Unite continuano a chiedere una tregua umanitaria temporanea per consentire la ...

Nell'anno del crollo del Ponte Morandi superbonus ai vertici di Atlantia. La protesta di Sfollati e M5S : Nell'anno del crollo del Ponte Morandi , i vertici di Atlantia, controllante di Autostrade per l'Italia, abbiano ricevuto superbonus che hanno fatto lievitare sensibilmente i loro compensi. Giovanni Castellucci ha percepito nel 2018 un compenso di 5,05 milioni di euro in qualità di ad e dg di Atlantia, incluso un bonus di 3,72 milioni di euro. Il presidente, Fabio Cerchiai, ha incassato 1,28 milioni, tra cui un bonus di 560 mila euro. ...

Terremoto : cedono 3 balconi del Progetto Case degli Sfollati nell’Aquilano : Nella giornata odierna è stato registrato il cedimento di tre balconi nel complesso del Progetto ‘Case’ di Cese di Preturo, frazione del Comune dell’Aquila. A renderlo noto il Comune. Le strutture, realizzate per ospitare gli sfollati del Terremotodel 6 aprile 2009, si trovano all’interno del complesso situato in via Gian Maria Volonte’ numero 6, piastra 20, già sgomberato in passato e, pertanto, non sono stati ...