Serie B | campionato all' ultimo respiro | patron del Pescara chiede slittamento dei playoff

Softball - Serie A1 2019 : la pioggia ferma il campionato - rinviate tutte le gare della nona giornata : Una pioggia battente lungo tutto lo Stivale ferma la Serie A1 di Softball 2019, costretta al rinvio dell’intera nona giornata, ultima del girone d’andata, a causa proprio delle intense precipitazioni scese nel Bel Paese. I problemi sono iniziati già con la doppia sfida delle 12 tra Tecnolaser Pianoro e Caserta Academy, ma anche quella tra Metalco Castellana e Bollate, per un turno che sarà sicuramente ricordato a lungo. Nulla da fare ...

Serie D - termina a Lodi il campionato del Ciliverghe : termina a Lodi il campionato del Ciliverghe che affronta in trasferta domani il Fanfulla in pieni playoff, con l’obiettivo per gli uomini di Carobbio di mantenersi nelle prime dieci posizioni, un risultato incredibile valutando la posizione della squadra a fine dicembre proprio dopo il confronto contro i bianconeri. Il tecnico Carobbio, squalificato per due gare dal giudice sportivo, dovrà fare a meno dello squalificato Minelli e degli ...

Le notizie del giorno – Nuovo scandalo nel campionato di Serie B : Le notizie del giorno – E’ una situazione delicatissima in Serie B, un Nuovo terremoto che rischia di condizionare questo finale di stagione. Nel dettaglio il Palermo è stato deferito nelle ultime ore per irregolarità gestionali, rischia anche la retrocessione ma la sentenza potrebbe anche arrivare a playoff finiti. Per questo motivo 9 club del campionato cadetto (Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia ...

Clamoroso in Serie B - playoff e playout a rischio : i club preparano una rivolta - ennesimo scandalo nel campionato cadetto : Dopo lo scandalo degli ultimi mesi nel campionato di Serie B la parola era passata al campo con partite anche spettacolari dal punto di vista tecnico, adesso un nuovo terremoto rischia di compromettere la regolarità del campionato. Ma facciamo un passo indietro e partiamo dalla situazione del Palermo. Il club rosanero negli ultimi giorni è stato deferito con pesanti accuse di falso in bilancio degli ultimi tre esercizi, e rischia ...

Vittoria e 4° posto per la Salento Women S. a chiusura del campionato femminile di Serie C. In 2ª Categoria sconfitta dell'Usd Collepasso : Premio a Cucurachi per le 150 presenze con la Sws I dirigenti della Sws hanno consegnato una targa ricordo prima al sindaco di Collepasso, Paolo Menozzi, e poi al Delegato allo sport, Gino Mastria. ...

Serie A - giornata di allenamento : le ultime sui club del massimo campionato : Attesa in vista della prossima giornata del campionato di Serie A, le squadre continuano la preparazione. allenamento mattutino per la Juventus in vista del derby contro il Torino, lavoro tecnico e conclusioni per la squadra di Allegri, domani mattina nuova seduta poi la conferenza stampa dell’allenatore bianconero. Il Napoli invece si è ritrovato nel pomeriggio per preparare la gara contro il Cagliari, in avvio la squadra ha svolto ...

Basket - chi sostituirà l’espulsa Torino nella prossima Serie A : campionato a 17 squadre o ripescaggio? : La Lega Basket ha espulso l’Auxilium Torino dal suo organismo. La notizia è di ieri e ha sconvolto tutto l’ambiente cestistico, l’intervento economico del discusso magnate russo Dmitry Gerasimenko (già protagonista a Cantù) non è stato gradito dalle altre società che hanno deciso per l’espulsione del club piemontese dal massimo campionato della prossima stagione. Dunque Torino concluderà il campionato in corso (mancano ...

Basket - Torino esclusa dal prossimo campionato di Serie A : Una notizia che ha scombussolato il mondo del Basket italiano, immerso nel momento decisivo della stagione, con i play-off alle porte, ma anche in crisi vista la cattiva salute di diverse società del ...

Lega Basket Serie A : l’Auxilium Torino esclusa dal campionato - i dettagli : Lega Basket Serie A, l’Auxilium Pallacanestro Torino è stata esclusa dal campionato a seguito delle recenti vicissitudini La Assemblea della Lega Basket Serie A ha deliberato la esclusione dalla LBA del club Auxilium Pallacanestro Torino. La decisione è stata adottata per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell’ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, ...

Serie B : Palermo - arriva il deferimento - rischio penalizzazione nell'attuale campionato : In Serie B, nel giorno in cui il Palermo, dopo la vittoria del Lecce contro il Brescia, ha perso la certezza di avere in mano le sorti del proprio destino per la promozione diretta in Serie A, puntuale è arrivato il deferimento, a carico del club, per gravi irregolarità gestionali e amministrative. La notizia non ha sorpreso più di tanto gli addetti ai lavori, in quanto era da tempo che circolavano notizie preoccupanti sulla salute finanziaria ...

Mancini : “La Serie A riveda le date del campionato 19/20” : “Sarebbe meglio se il prossimo campionato finisse prima del 24 maggio, servirebbe per dare un po’ di riposo ai giocatori prima del ritiro pre-Europei”. E’ l’auspicio di Rooberto Mancini oggi a Coverciano per due giorni di stage insieme ai colleghi dell’Under 21 Gigi Di Biagio e dell’Under 20 Paolo Nicolato. “Anche il presidente Gravina ha […] L'articolo Mancini: “La Serie A riveda le ...

Calcio femminile - Serie A : Juventus e Fiorentina le dominatrici del campionato e le fautrici di una svolta : La stagione del Calcio femminile italiano, per club, è terminata. Il pensiero è già ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 7 giugno al 7 luglio. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo venti anni, ha ottenuto il pass diretto, giungendo prima nel proprio girone di qualificazione e nel corso dell’ultimo biennio ha compiuto notevoli passi in avanti che sono stati evidenziati anche dai risultati in alcune amichevoli: il pareggio ...

Softball - Serie A1 2019 : la pioggia ferma il campionato - rinviata Metalco Castellana-Rhaevendors Caronno : Si sarebbe dovuto chiudere quest’oggi il sesto turno della Serie A1 di Softball 2019, attraverso la doppia sfida tra Metalco Castellana e Rhaevendors Caronno, che però non si è svolta, a causa della fitta pioggia scesa in quel di Castelfranco Veneto, sede delle padrone di casa, la quale ha così fermato il campionato. Caronno resta dunque al 30% di vittorie, frutto di tre successi e sette sconfitte, mentre la Metalco Castellana conserva il ...

Serie B - programmata l’Assemblea : l’ordine del giorno - dai playoff al prossimo campionato : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per sabato 27 aprile 2019, alle ore 14.30, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Lunedì 29 Aprile 2019, alle ore 14.30 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti ...