Scuola | il ministro Bussetti | Io il grembiule lo portavo | favorisce l' inclusione

Grembiule a Scuola per i bambini - propone il ministro Salvini : "Diranno che lo faceva anche il duce" : L'annuncio. La proposta arriva nel corso di un comizio a San Giuliano, in provincia di Pisa. A formularla il ministro dell'interno, che prende spunto dagli ultimi fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti allievi e insegnanti. "Abbiamo riportato l'educazione civica a scuola", dice Matteo Salvini. "Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per ...

Scuola - note sul registro e sanzioni alla primaria : ecco i chiarimenti del Ministro Bussetti : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, durante un’intervista a Radio Capital, ha fatto chiarezza in merito alla polemica riguardante l’eliminazione della normativa risalente ad un regio decreto che risale al 1928 sulle sanzioni per gli studenti della Scuola elementare. Bussetti: ‘note sul registro abolite? Non è vero, restano’ ‘Rispetto alle sanzioni, le norme sono ancora in vigore – ha precisato ...

Scuola - intesa Governo-sindacati : ecco il programma Miur e le parole del ministro Bussetti : Prosegue l’eco mediatica riguardante l’intesa Governo-sindacati su alcune importanti problematiche scolastiche, raggiunta lo scorso 24 aprile. Si è parlato di ‘inciucio pre elettorale’, di sindacati che hanno, ancora una volta, ‘venduto la Scuola a poco prezzo’, firmando un accordo che non soddisfa affatto il personale scolastico. Un’intesa che, dopo mesi di silenzio, guarda caso, arriva proprio a un ...

Scuola - intesa Governo-sindacati : ecco il programma Miur e le parole del ministro Bussetti : Prosegue l’eco mediatica riguardante l’intesa Governo-sindacati su alcune importanti problematiche scolastiche, raggiunta lo scorso 24 aprile. Si è parlato di ‘inciucio pre elettorale’, di sindacati che hanno, ancora una volta, ‘venduto la Scuola a poco prezzo’, firmando un accordo che non soddisfa affatto il personale scolastico. Un’intesa che, dopo mesi di silenzio, guarda caso, arriva proprio a un ...

Scuola - aumenti stipendi docenti e Ata ultime notizie : ecco le parole del ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto come ospite della trasmissione radiofonica di Rai Radio 1, ‘Un giorno da pecora’: il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha commentato l’intesa raggiunta stanotte dal Governo con i sindacati in merito allo sciopero generale del 17 maggio, sciopero che, al momento, risulta sospeso. Intesa Governo-sindacati sugli aumenti stipendiali a favore dei docenti e ...

Contratto Scuola e aumento stipendi ultime notizie : il Ministro Bussetti ‘si è stretto sulle spalle’ : In attesa di concrete risposte da parte del Governo, i sindacati proseguono nella loro mobilitazione che culminerà con lo sciopero generale unitario indetto per il prossimo 17 maggio. A questo proposito, il segretario generale di Snals-Confsal, Elvira Serafini, nel corso di un’intervista rilasciata per il noto portale ‘Orizzonte scuola’, ha parlato di ‘tentativo di conciliazione con il Ministero dell’Istruzione che ...

Scuola - il ministro Bussetti e quella battuta informale con i sindacati sullo sciopero : Il coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, Rino Di Meglio, ha rilasciato un’intervista a Radio Cusano Campus all’interno della quale si è parlato dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi tra i sindacati e il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. ‘Posso confermare che il ministro ha aperto la riunione – ha dichiarato Di Meglio – e dopo un saluto iniziale ha lasciato ad interloquire con ...

Scuola - il ministro Bussetti : «Concorsi per 70mila cattedre». I sindacati : scelta tardiva : ?Scuola, il ministro Bussetti: «Concorsi per 70mila cattedre». I sindacati: scelta tardiva. Per fare fronte all'ondata di pensionamenti previsti con «quota...

Scuola - il ministro Bussetti : 'Concorsi per 70mila cattedre'. I sindacati : scelta tardiva : Annunci che vengono presi con sollievo dai sindacati della Scuola i quali però fanno concordemente notare che si tratta di decisioni tardive, che non impediranno al mondo della Scuola di trovarsi ...

Bussetti "prima gli studenti italiani"/ Caos Ministro : "Scuola tuteli migranti ma.." : Bufera sul Ministro del Miur Marco Bussetti 'scuola tuteli i migranti ma prima vengono gli studenti italiani'. Le critiche e la 'via di mezzo'

Scuola - il ministro Bussetti : “Tuteliamo gli studenti immigrati ma prima gli italiani” : Polemiche sulle frasi pronunciate dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, per il quale "tuteliamo i migranti, ma il nostro primo pensiero dev'essere quello di tutelare prima di tutto i giovani italiani affinché possano farsi una famiglia, avere dei figli, vivere con serenità il loro progetto di vita. La ritengo una priorità assoluta". Ira di associazioni, sindacati e opposizione: "Vale solo il merito".Continua a leggere

Scuola - preside insultata a Milano : le parole del ministro Bussetti : Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato dell’increscioso episodio accaduto in una Scuola media di Milano, dove i muri degli edifici sono stati ricoperti di insulti rivolti alla preside dell’Istituto. Il fatto di cronaca, però, ha suscitato curiosità e clamore a motivo della reazione degli studenti della Scuola che hanno deciso di ‘coprire’ con migliaia di post-it le scritte ingiuriose e volgari: sui post-it, tantissimi ...

Bus Milano - il ministro Bussetti : "Mai più pregiudicati e ubriachi a Scuola" : "Hanno affrontato una situazione drammatica con una straordinaria lucidità, mantenendo sangue freddo. Meritano il nostro rispetto e la nostra ammirazione". Marco Bussetti , ministro dell'Istruzione ed ...

Concorsi Scuola ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - no a concorso calderone’ : Hanno fatto discutere le recenti dichiarazioni del ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, in merito alla tutela dei docenti precari di seconda e terza fascia. Intervenuto come ospite della trasmissione ‘Fuori TG Rai 3’, il titolare del Miur ha sottolineato come l’amministrazione stia valutando delle soluzioni per queste categorie di docenti. Docenti di ruolo: messaggio al ministro Bussetti A questo proposito il ...