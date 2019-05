Scuola | docenti pronti ad una maxi causa al MIUR per equiparare gli stipendi

Scuola - stipendi docenti e ATA ultime notizie : Granato ‘I sindacati mi hanno sorpreso’ : La senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato, ha rilasciato un’intervista al portale specializzato ‘Orizzonte Scuola’. ‘Non posso che essere compiaciuta per l’impegno che il Ministro Bussetti ha preso con il mondo della Scuola‘, ha dichiarato l’esponente del partito pentastellato anche se in merito ai promessi aumenti di stipendio, confessa di aver appreso la notizia dalle fonti di stampa. Ecco ...

Scuola - aggiornamento Gae : avviso Miur con istruzioni per i docenti depennati : In riferimento all’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, le cui domande potranno essere inviate entro il prossimo 16 maggio, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso rivolto al personale docente ed educativo che voglia reinserirsi nelle graduatorie, avviso in cui sono contenute le istruzioni da seguire. Ecco qui di seguito il testo integrale relativo all’avviso. aggiornamento Gae, avviso con istruzioni per ...

Scuola - reclutamento e mobilità docenti : Bussetti al veleno sulla Buona Scuola : A quasi un anno di insediamento sulla ‘poltrona’ del Ministero dell’Istruzione, Marco Bussetti è tornato a parlare anche della riforma di chi lo ha preceduto, quella ‘Buona Scuola’ i cui effetti si sono fatti sentire non poco in ambito scolastico. Bussetti sulla Buona Scuola: ‘Le riforme non devono essere pensate per qualche vantaggio elettorale’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere, nel corso ...

Scuola - stipendi docenti ultime notizie : Bussetti prepara il ‘terreno’ - ecco le sue parole : Se ne parlerà al tavolo tecnico del prossimo 20 maggio, proprio a ridosso della consultazione elettorale per le europee: stiamo parlando del primo step per il rinnovo di contratto e del conseguente aumento stipendiale per il personale docente e Ata. Un calendario fitto di impegni, quello del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, impegni che porteranno il Governo alla prova del nove elettorale, quella che dovrà rivelarci se il ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : primo round Governo-sindacati - ecco i punti chiave : Lunedì prossimo 6 maggio, primo tavolo tecnico tra Governo e sindacati dopo l’intesa raggiunta sulla Scuola a Palazzo Chigi, lo scorso 24 aprile. Il primo tavolo tecnico sarà dedicato al precariato scolastico ed in particolare alla ricerca di soluzioni mirate per quei docenti che possono vantare più di 36 mesi di servizio. precariato storico, lunedì 6 maggio incontro Governo-sindacati Quali saranno i possibili scenari relativi a questo ...

Concorso Scuola : agevolazioni per i docenti con tre anni di servizio - ritorna abilitazione : I prossimi mesi saranno molto intensi per i docenti che non sono riusciti ancora ad immettersi in ruolo e che lavorano solo grazie all'apertura delle graduatorie di istituto del 2017. Tante sono le novità, dopo il Tfa sostegno che è stato bandito nelle scorse settimane e che permetterà a migliaia di insegnanti di specializzarsi sul sostegno. Ma anche i docenti che aspirano ad insegnare su materia dovranno tenersi pronti alle notizie delle ...

Scuola - rinnovo contratto ultime notizie : è scontro aperto sui permessi dei docenti : Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’, parla di scontro aperto tra i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams, e l’Aran. Il motivo dello scontro riguarda una nota emanata dall’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni il 4 aprile scorso, la numero 2664/2019, all’interno della quale era presente un’interpretazione restrittiva dell’articolo 15 del contratto, articolo che ...

Scuola - stipendi docenti e personale ATA ultime notizie : ‘Glielo spieghiamo noi al Governo come aumentarli’ : Il tema del rinnovo contrattuale e dell’aumento stipendiale a favore del personale docente e del personale ATA della Scuola continua ad essere in primo piano. L’intesa tra il Governo e i sindacati non convince affatto il personale scolastico che teme un’altra beffa, definendo l’accordo come un ‘pastrocchio pre elettorale’. Non convincono, soprattutto, le promesse di aumenti a tre cifre del Ministro ...

Una policy europea per promuovere la salute mentale di studenti e docenti a Scuola : Proteggere la salute mentale dei più piccoli attraverso la definizione di una policy europea. È l’obiettivo del progetto PROMEHS – Promoting Mental Health at Schools che coinvolge 6000 studenti e i loro docenti appartenenti a sei Paesi europei. Italia (capofila del progetto), Croazia, Grecia, Lettonia, Portogallo e Romania lavoreranno per predisporre manuali e linee guida per studenti, docenti, dirigenti scolastici, genitori e ...

Scuola - due procedure inutili per salvare i precari. Anief : basta speculare sui docenti con 36 mesi di servizio : All'indomani dell' intesa Governo-sindacati sottoscritta il 24 aprile a Palazzo Chigi , cominciano a delinearsi i contorni di un progetto fumoso e tutt'altro che risolutivo. Le procedure di ...

Scuola - intesa governo sindacati va spiegata ai docenti precari : A 48 ore dal raggiungimento dell’accordo per le modifiche da apportare al reclutamento dei docenti precari della Scuola secondaria, appare unanime la richiesta di fornire i dettagli sui quali si regge. L’onorevole Carmela Ella Bucalo ha scritto un post su Facebook nel quale si rallegra per la revoca dello sciopero proclamato dai sindacati. Le perplessità L’onorevole esprime una moderata soddisfazione riguardo all’effetto ...