Scudetto 2006 | inammissibile ricorso Juve

Scudetto 2006 - dopo il ricorso della Juve è arrivata la risposta del Collegio di Garanzia dello Sport : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Juve ntus contro l’Inter, la Figc e il Coni sull’assegnazione dello Scudetto del campionato 2005/ 2006 assegnato alla società nerazzurra a seguito delle note vicende di Calciopoli. All’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, il Collegio ha altresì estromesso il Coni ...

