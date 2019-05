Scudetto 2006 | il Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juve

Ufficiale – Scudetto 2006 - il Coni respinge il ricorso della Juventus : “È inammissibile” : Ancora una brutta figura per la Juventus , all’inseguimento di un titolo che d’ufficio le è stato privato dopo Calciopoli. Attraverso una nota sul proprio sito Ufficiale il Coni ha dato comunicazione circa l’inammissibilità del ricorso presentato dalla società bianconera contro l’assegnazione dello Scudetto 2005/ 2006 all’Inter da parte dell’allora commissario straordinario della FIGC Guido Rossi. Ecco di ...

