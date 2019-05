Scudetto 2006 | dopo il ricorso della Juve è arrivata la risposta del Collegio di Garanzia

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus contro l'Inter, la Figc e il Coni sull'assegnazione dello scudetto del campionato 2005/2006 assegnato alla società nerazzurra a seguito delle note vicende di Calciopoli. All'esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, il Collegio ha altresì estromesso il Coni dal presente giudizio e ha infine condannato la Juventus al pagamento delle spese in favore del Coni, liquidate nella misura di 1.500 euro oltre accessori di legge, disponendo l'integrale compensazione delle spese nei confronti delle altre parti.

