Scegli una Sfera dal rispettivo numero e leggi il messaggio per te

Barbecue : Scegli il primo alleato per una grigliata perfetta : Un ritrovo tra amici, una domenica in famiglia: le occasioni per una grigliata sono tantissime. Scopri qual è il Barbecue...

La regione Liguria cerca di promuovere il suo territorio ma Sceglie una foto dell’Emilia Romagna : Lo slogan inglese ammicca all’oramai abusato tormentone della pubblicità con George Clooney. La foto però, seppur si avverta la mano di Photoshop, è davvero suggestiva e sicuramente utile a pubblicizzare le bellezze della Liguria. Peccato però che non si tratti della Liguria, bensì dell’Emilia Romagna. La clamorosa svista è quella della regione Liguria e la denuncia il gruppo M5s in regione. La foto secondo i pentastellati ritrae infatti ...

Mimmo Lucano Sceglie ancora Riace e dà una lezione all'intero mondo politico : ... forte del pensiero che o si arriva primi tutti, bianchi e neri, del Nord o dei tanti Sud del mondo, o si crepa tutti. Fa come altri eroi civili del Sud fecero ogni volta che ne valeva la pena. Il ...

Mimmo Lucano Sceglie ancora Riace e dà una lezione all’intero mondo politico : Mimmo Lucano si candida. Nel suo paese, Riace, e non per fare il sindaco, ma il consigliere comunale in una lista che vede come candidata a primo cittadino del paese dei bronzi e dell’accoglienza, una donna, Maria Spanò. E la notizia potrebbe finire qui, ma solo se chi scrive fosse cieco e sordo. Perché dietro la scelta di Mimmo, c’è tanto altro, un tanto che parla alla coscienza civile di questo Paese. Mimmo Lucano è un personaggio, nel bene e ...

“Scegli il futuro in cui vuoi vedermi crescere” - l’appello al voto per le Europee dalla voce di una bambina : il video : A un mese dalle elezioni Europee, che nei Paesi membri si terranno tra il 23 e il 26 maggio, il Parlamento europeo ha diffuso un cortometraggio, firmato da Frédéric Planchon, che promuove il voto. La voce narrante è quella di una bambina, che simboleggia la nascita e la crescita delle nuove generazioni: “Scegli il futuro in cui vuoi vedermi crescere”. L'articolo “Scegli il futuro in cui vuoi vedermi crescere”, ...

Auto “green” - cosa Scegliere? l’ 8 - 6% degli automobilisti ne ha già una : Auto ‘green’ in Italia sono l’8,6% del parco circolante, ma la scelta tra alimentazioni alternative non è mai semplice In Italia sono l’8,6% sul totale del parco circolante le Autovetture ad alimentazione alternativa, elettrici, ibridi, metano e GPL. Questo è quanto emerge dai dati rilasciati dall’ ACI, secondo il quale su un totale di 44,2 milioni di Automobili circolanti in italia solo 3,8 milioni hanno ...

Perché Scegliere una bici elettrica : I motivi per comprare una bicicletta a pedalata assistita: si risparmia, si rimane in forma senza sudare e molto altro...

Android Q dovrebbe consentire in futuro di Scegliere il lato dello scorrimento per cancellare una notifica : Alcune delle novità di Android Q possono tuttavia essere considerate delle modifiche che non rendono contenti tutti gli utenti. Ecco uno degli esempi L'articolo Android Q dovrebbe consentire in futuro di scegliere il lato dello scorrimento per cancellare una notifica proviene da TuttoAndroid.

Aborto in Italia - una donna ha diritto di Scegliere : Molti sono i motivi che portano una donna sulla strada dell’Aborto. Decidere di avere un figlio è una scelta importante e una donna ha il diritto di scegliere se quello è il momento giusto, oppure no. Una volta che un test di gravidanza dà la conferma, la prima cosa da fare, se si vuole abortire, è rivolgersi ad un consultorio familiare, al medico di famiglia o a un medico di fiducia. È molto importante parlare con una persona competente, ...

Eretici - Tomaso Montanari racconta Tina Anselmi : “Una donna che volle sempre Scegliere e non essere scelta” : Dopo Socrate, Giorgio La Pira e Paolo Veronese, prosegue la galleria dei personaggi scomodi presentati da Tomaso Montanari nel suo programma “Eretici”, realizzato da Loft Produzioni in esclusiva per la piattaforma Loft (www.iloft.it e app Loft), da un’idea di Alessandro Garramone e Annalisa Reggi con la collaborazione di Matteo Billi, Nanni Delbecchi e Simone Rota. “Cosa ci può essere di eretico in Tina Anselmi, questa solida ragazza ...