Sassari | detenuto ucciso in carcere | tre ergastoli in appello Fine pena mai anche per un

(Di lunedì 6 maggio 2019)mai. La Corte d’diha ribaltato la sentenza di primo grado condannando all’ergastolo Pino Vandi, Nicolino Pinna e l’agente penitenziario Mario Sanna, ritenendoli responsabili dell’omicidio di Marco Erittu, iltrovato senza vita nel 2008 in una cella deldi San Sebastiano a, morte archiviata inizialmente come suicidio. Tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado nel giugno 2014, ma il pg Gian Carlo Moi aveva chiesto il massimo dellaalla giuria popolare presieduta dalla giudice Plinia Azzena.Il dibattimento si è aperto dopo le rivelazioni di un altro, il pentito Giuseppe Bigella, che nel 2011 confessò di averErittu, con l’aiuto di Pinna e su commissione di Pino Vandi,loro rinchiusi a San Sebastiano, e con la collaborazione dell’agente Sanna. A giudizio c’eranoaltri ...

