Sanità | tra i migranti 33% di casi di tubercolosi in UE | con l’HIV la principale causa di

"Un anno di Toma : peggiorano lavoro - Sanità e trasporti mentre aumentano i costi della politica! : Del resto il Governo regionale non ha brillato in tema di sensibilità e rispetto, balzando agli onori della cronaca nazionale grazie all'infelice, per usare un eufemismo, intervento in aula del ...

Solidarietà : Emmanuele Emanuele - mecenate tra arte e Sanità : ANSA, - PALERMO, 3 MAG - "Restituire agli altri quello che la vita ti ha regalato". Questo è il motto di un mecenate d'altri tempi, Emmanuele Emanuele, ordinario di Scienza della finanza, economista, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale di Roma, con sedi a Madrid, Valencia, Mosca, Rabat, Catania e Palermo. Il professor Emanuele discende da un'...

Sanità - il decreto Crescita tratta i fondi privati alla stregua di un oratorio. E li favorisce : Nel decreto Crescita, messo a punto dal governo Conte e appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (30 aprile n° 34), è contenuto un articolo che dubito garantirà al nostro paese la Crescita economica auspicata, mentre so con certezza che esso garantirà la Crescita della speculazione finanziaria, l’impoverimento di patrimoni collettivi come la Sanità pubblica. Con questo mi riferisco alla sua privatizzazione, l’ingiustizia e il parassitismo ...

Sanità : Regione Veneto a sindacati - nessun boicottaggio su nuovi contratti (3) : (AdnKronos) - "Il Sindacato ANAAO può certamente confermare quanto affermato, visto che il testo di questa norma è stato con lo stesso sindacato concordato nel corso di incontri informali", assicura la Regione Veneto. Chiariti gli esatti termini della questione la Regione del Veneto, "nonostante poc

Sanità : Regione Veneto a sindacati - nessun boicottaggio su nuovi contratti (2) : (AdnKronos) - "Il ricorso era apertamente diretto ad avere più risorse dallo Stato in modo da poter adeguatamente retribuire il personale sanitario e non a risparmiare sui loro stipendi. Giova a dimostrarlo il fatto che tutte le aziende sanitarie venete hanno già accantonato tutte le risorse necessa

Sanità : Regione Veneto a sindacati - nessun boicottaggio su nuovi contratti : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - La Regione del Veneto respinge "con forza la polemica, circolata a cura di alcuni sindacati dell’area sanitaria, secondo la quale la stessa Regione, assieme ad altre, si sarebbe adoperata per non fare applicare per i dirigenti medici e sanitari del SSN l’incremento cont

Sanità - MSF : in Yemen trattati quasi 8mila casi di colera in 3 mesi : casi di colera in costante aumento nello Yemen. Nel primo trimestre 2019 Medici Senza Frontiere (Msf) ha ammesso 7.938 casi sospetti di colera presso le proprie strutture nei governatorati di Amran, Hajjah, Taiz e Ibb. In questo arco di tempo, il numero di pazienti trattati dalle équipe Msf è passato da 140 a 2.000 a settimana. I risultati dei test diagnostici rapidi mostrano come la percentuale di casi positivi sia aumentata dal 58% al 70%. Il ...

Sanità : Calderone - 'proposta Di Maio tardiva - all'Ars ddl FI per più trasparenza' : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "La proposta di legge del M5S sulla nomina dei manager della Sanità è tardiva di un anno rispetto al disegno di legge che ho depositato nel maggio 2018 all’Ars con il quale, finalmente, si potranno garantire i principi di imparzialità, trasparenza e merito circa il pro

Sanità - tra i medici europei che lasciano il loro Paese più della metà sono italiani : reclutati su Linkedin - paga molto più alta : La fuga dei medici italiani. Tra i camici bianchi europei che lasciano il loro Paese, il 52% è costituito proprio da italiani: più della metà, mentre i tedeschi seguono molti distanti con il 19 per cento. I dati della Commissione Ue raccontano una realtà che è già da tempo sotto gli occhi delle Aziende sanitarie locali. La regione con il maggior numero di medici che espatriano è il Veneto, con 80 professionisti su 1.500 che emigrano ogni anno. ...

Sanità - i medici stranieri vogliono andare via dall’Italia. Amsi : “Aumentati del 25% quelli intenzionati a tornare a casa” : Non sono solo i medici italiani a fare le valigie quando le condizioni di lavoro nei nostri ospedali diventano insostenibili. Anche gli stranieri, arrivati negli anni scorsi con tanti sogni in testa, oggi partono per altri lidi. “Sono aumentati del 25% quelli che si sono rivolti al nostro sportello intenzionati a tornare a casa”, spiega Foad Aodi, presidente di Amsi, l’Associazione dei medici di origine straniera in Italia, e consigliere ...

Scontro tra due veicoli in autostrada a Châtillon Châtillon - Sul posto - al momento - oltre ai sanitari anche i Vigili del Fuoco e Forze dell'... : Il 118 è intervenuto alle 18.15 a Châtillon , sull'autostrada A5 in direzione Aosta, per un incidente stradale . A quanto si apprende si è trattato di un impatto tra due autoveicoli . Sul posto, al ...

Sanità - il Veneto senza medici ora chiede di assumere 400 camici bianchi stranieri : medici al lavoro, archivio, I numeri Nel Veneto mancano 1.295 ospedalieri e la situazione rischia di aggravarsi per altri 501 che dovrebbero andare in pensione con Quota 100. «L'Italia conta 80 mila ...

Sanità - volano gli stracci tra De Luca e Grillo sul commissariamento : Poi la Grillo precisa che a decidere sul mantenimento del commissariamento 'non è la politica, non è un ministro o un viceministro a farlo, ma le verifiche fatte ai tavoli di monitoraggio' sui dati ...

Maltrattamenti su cani e condizioni igienico-sanitarie pessime : 3 persone denunciate : Roma – A seguito di un controllo, i Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta con la collaborazione del medico veterinario della Asl competente, hanno denunciato a piede libero 3 cittadini romeni, tra cui due donne di 23 e 47 anni, e un giovane di 23, tutti con precedenti, con l’accusa di maltrattamento di animali. I militari, nell’ambito delle attivita’ di controllo del territorio, hanno constatato le precarie ...