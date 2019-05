Sandra Milo chiede aiuto : "Vivo grazie agli amici" : È una delle icone indiscusse del cinema italiano. Ha lavorato con i più grandi attori ed è stata diretta dai registi più importanti. Oggi, però, Sandra Milo attraversa un momento difficile. Ha ...

Sandra Milo a Storie Italiane : “Mi diano la possibilità di pagare!” : Storie Italiane, Sandra Milo torna e chiarisce: “Voglio pagare le mie tasse” E’ tornata oggi, venerdì 26 aprile 2019, Sandra Milo a Storie Italiane, dopo l’ospitata di lunedì scorso, in occasione della quale, in lacrime, ha parlato dei suoi problemi fiscali. Intervenuta, dunque, anche nell’appuntamento odierno, ai microfoni di Storie Italiane Sandra Milo ha spiegato ad Eleonora Daniele di avere assolutamente ...

Sandra Milo in lacrime : "Ho i conti pignorati - c'è gente che si uccide" : ''Il fisco è intervenuto bloccando due appartamenti ritenuti di sua proprietà' e Sandra Milo ha tenuto a precisare di non aver mai posseduto due beni immobili, denunciando il presunto errore in tv. Lo ...

Sandra Milo in lacrime : “Ho i conti pignorati - non ho più nulla” : “Lo scorso anno per Natale ho avuto un accertamento di 3 milioni di euro. Ero abbastanza tranquilla pensando che fosse un errore e che si riuscisse a dimostrare. Invece alla fine hanno deciso di tassarmi per 870-880 mila euro. Pure è una cifra enorme. È durissima”. A raccontarlo in lacrime a Storie Italiane è Sandra Milo che, ospite di Eleonora Daniele, è tornata a parlare dei suoi problemi economici e della difficile situazione che ...

Sandra Milo piange a Storie Italiane : “Persone come me si sono uccise” : Storie Italiane, Sandra Milo in lacrime: “Persone nella mia stessa situazione si sono tolte la vita” Ha rilasciato una lunga e toccante intervista nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 22 aprile 2019, Sandra Milo, ospitata dalla padrona di casa Eleonora Daniele. Nel salotto del seguitissimo programma della tarda mattinata di Rai1, Sandra Milo è tornata a parlare, ovviamente, dei grossi problemi fiscali sui quali ha rotto ...

Sandra Milo sotto choc. Dà buca al suo party di compleanno : Festeggiata da tutti, ma assente giustificata alla mega festa per il suo compleanno. Sandra Milo, una delle dive della Dolce vita, decide di non presentarsi al party organizzato con un mese di ritardo ...

Verissimo Sandra Milo non ho più un soldo e penso al suicidio : Silvia Toffanin ha fatto una lunga intervista a Sandra Milo che non riesce a trattenere la commozione in diretta tv, e il suo è un racconto pieno di angoscia e tristezza, l’attrice e conduttrice televisiva confida di aver addirittura pensato al suicidio dopo che lo Stato le ha portato via tutto. Durante l’intervista la Milo dichiar: “Potrei fare un gesto estremo. In questo periodo ho pensato seriamente al suicidio, magari serve a qualcosa, ...

Italia Sì gioca d’anticipo su Verissimo : Liorni brucia la Toffanin sull’esclusiva di Sandra Milo : Debora Ergas (figlia di Sandra Milo) a Italia Sì Il bello della diretta, contro chi va in onda registrato, è anche quello di poter bruciare sul tempo la concorrenza con le sue stesse armi. E’ successo sabato pomeriggio su Rai 1, quando Marco Liorni a Italia Sì ha affrontato il caso delle rivelazioni shock di Sandra Milo a Verissimo prima ancora che venisse trasmessa su Canale 5 l’intervista di Silvia Toffanin all’attrice. I ...

Sandra Milo - dopo il dramma a Verissimo parla la figlia Debora Ergas : “Non sapevo” : Sandra Milo e i problemi con il fisco, a Italia Si interviene la viglia Debora Ergas: “Non sapevo, è stato uno shock” Nell’ultima puntata di ItaliaSi! (in onda oggi 6 aprile), proprio mentre su Canale 5 veniva trasmessa la drammatica intervista di Sandra Milo, è intervenuta la figlia dell’iconica attrice per dire la sua sui […] L'articolo Sandra Milo, dopo il dramma a Verissimo parla la figlia Debora Ergas: ...