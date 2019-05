Samsung Galaxy S10e in offerta a un prezzo pazzesco da Esselunga | eccolo a 499 euro

Nuova uscita per il Samsung Galaxy Fold solo nella seconda parte del 2019? Huawei gongola : A quando la Nuova data di uscita del Samsung Galaxy Fold? Dopo lo scandalo delle prime unità di smartphone pieghevole fin troppo esile nella sua componente più rivoluzionaria, ossia il display e dunque il rinvio alla prima commercializzazione del device, ci sono molti dubbi sulle reali intenzioni del produttore relative alla distribuzione sul suo top di gamma che avrebbe dovuto fare la differenza. All'annuncio del blocco delle vendite un paio di ...

Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A7 (2018): si tratta dell'update che porta con sé le patch relative al mese di aprile

Smart Switch Samsung Galaxy S9 cosa è e come funziona : Download Smart Switch per Galaxy S9 Smartphone Android il Corso per usare Smartphone per fare un backup del telefono Samsung e salvare foto, video, contatti, musica, impostazioni e documenti importanti

L'USPTO ha pubblicato una domanda di brevetto presentata da Samsung a maggio 2018 e relativa ad auricolari dotati di batteria sostituibile

Samsung Galaxy A10 e A20e : prezzo - dove acquistare e scheda tecnica : Samsung Galaxy A10 e A20e: prezzo, dove acquistare e scheda tecnica Circa un mese fa, la Samsung ha presentato tutta la linea A della Galaxy. La gamma si compone di una serie di smartphone di fascia media che puntano a competere con i marchi emergenti e non che stanno, in qualche modo, monopolizzando quella fascia di prezzo. Certo, la qualità non è eccezionale. Generalmente non sono cellulari scelti da utenti giovani, i quali, virano sui ...

Samsung Value è di nuovo qui e vi offre per tutto il mese di maggio Fino a un massimo di 500 euro di supervalutazione dell'usato per acquistare Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e.

Riscontri in Europa e ritardi in Italia per il Samsung Galaxy S8 : tutto sull’aggiornamento di aprile : Si parla molto da un po' di tempo a questa parte del Samsung Galaxy S8 e del rilascio dell'aggiornamento di aprile. Questa volta le cose stanno procedendo molto più lentamente rispetto agli ultimi mesi, se pensiamo che la notizia della distribuzione del pacchetto software in Europa (riportata sulle nostre pagine non molto tempo fa), non ha trovato continuità nel nostro Paese. Cosa succede allo smartphone lanciato sul mercato nel 2017? Proviamo a ...

Samsung Galaxy A50 : prezzo - dove acquistare e scheda tecnica : Samsung Galaxy A50: prezzo, dove acquistare e scheda tecnica Sul fronte flagship Samsung si sente abbastanza coperto, frutto anche del lavoro di difesa svolto dai suoi dispositivi. I top di fascia arginano bene la concorrenza e battagliano per la prima posizione insieme alla Apple. Tuttavia è sulla media fascia che si gioca una grande partita delle vendite, ed è proprio lì che l’azienda tenta di fermare i competitors. La gamma A della ...

Secondo quanto ha dichiarato il leaker IceUniverse, Samsung Galaxy Note 10 Pro utilizzerà una ricarica rapida superiore ai 25 W.

Samsung Galaxy M40 fa visita alla piattaforma di benchmark Geekbench, lasciando i primi indizi sulla sua scheda tecnica, di buon livello.

Wind e Tre hanno aggiornato i propri listini di smartphone acquistabili a rate, che accolgono ora anche Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite

Ecco come si comporta la Modalità notturna di Samsung Galaxy S10 e S10+, può reggere il confronto con Google Pixel 3XL e Huawei P30 Pro?

Scopriamo perché alcuni influencer e YouTuber hanno rimosso una parte dello schermo di Samsung Galaxy Fold che assomigliava a una pellicola protettiva.

In fiamme il Samsung Galaxy S10 5G : paragonabile al Note 7? : Comincia a prendere fuoco il Samsung Galaxy S10, in versione 5G: il dispositivo, stando a quanto riportato su 'indianexpress.com', è stato avvolto dalle fiamme, come attesta l'immagine di anteprima dell'articolo. Il problema sarebbe da ricercarsi nella batteria, visto il rigonfiamento riscontrabile lungo il vano posteriore (un po' come fu per il Note 7). Il Samsung Galaxy S10 5G è stato da poco commercializzato in Corea del Sud, dove sta ...