Salvini contro Fazio | ' Non vado ospite da comunisti con il Rolex pagato dagli italiani'

Matteo Renzi contro Salvini : “Basta selfie e pagliacciate - si dimetta da ministro dell’Interno” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca Matteo Salvini e chiede le sue dimissioni da ministro dell'Interno dopo la sparatoria a Napoli in cui è rimasta gravemente ferita la piccola Noemi: "Se vuole passare le sue giornate a farsi i selfie e a fare comizi è un suo diritto, ma allora si dimetta dal Viminale e lasci che il governo nomini qualcuno che si preoccupa della sicurezza degli italiani e non delle pagliacciate in piazza".Continua a leggere

Braccia tese contro 'Bella ciao' anti-Salvini : Non sono mancati momenti di tensione davanti al cinema 'Partenio' di Avellino, dove Matteo Salvini è intervenuto a sostegno della candidata della Lega, Biancamaria D'Agostino. Poco distante dalla ...

Migranti : Salvini taglia i fondi e la Caritas non partecipa più ai bandi : è scontro : Matteo Salvini sta traghettando la Lega verso un consenso che, secondo i sondaggi, pare crescente. Buona parte del suo successo è dovuta ad una campagna elettorale spesso fatta di toni aggressivi e che, in un certo senso, sembra parlare alla pancia della gente, come molti critici sottolineano. Tra i temi più cari al leader del Carroccio c'è senza dubbio quello legato alla sicurezza, legato, a suo dire, a doppio filo a quello delle frontiere. ...

Sicurezza - De Magistris e Renzi contro Salvini che replica : 'Ci sono i fatti - meno morti' : 'Basta selfie e pagliacciate. Contrasti la camorra o si dimetta' l'attacco dell'ex segretario del Pd. 'Ha reso il Paese più insicuro e violento' incalza il sindaco di Napoli, che lo critica anche per ...

Agguato a Napoli - Renzi contro Salvini : “Pagliacciate in piazza tutto il giorno - si dimetta e il governo trovi il sostituto” : Dopo la sparatoria avvenuta a Napoli in cui è rimasta ferita una bambina di quattro anni, anche il senatore del Pd, Matteo Renzi, si unisce al coro di chi chiede maggiore sicurezza al ministro dell’Interno: “Salvini ha il diritto di farsi selfie e di fare comizi tutto il giorno, ma a quel punto si dimetta”. L'articolo Agguato a Napoli, Renzi contro Salvini: “Pagliacciate in piazza tutto il giorno, si dimetta e il governo ...

Scontro De Magistris-Salvini su Napoli. Il sindaco : "Con Noemi in rianimazione non esitava a farsi selfie" : “Salvini ha reso il Paese più insicuro e più violento. Aumentano i reati a sfondo razziale; crescono le violenze su bambini e donne; si rafforza l’odio sociale e il sentimento del rancore; si consolida il pericolo del terrorismo per le politiche di odio nei confronti dei popoli islamici; aumentano corruzioni e collusioni, con indagini anche verso esponenti dello stesso Governo. Un ministro quasi mai presente al ...

Renzi contro Salvini 'Basta selfie e pagliacciate. Contrasti la camorra o si dimetta' : Cronaca Sparatoria a Napoli, Salvini: "A Pietrelcina prego per la bimba" di VITTORIA PRINCIPE contro il vicepremier si è nuovamente espresso oggi il sindaco di Napoli Luigi De Magistris , che su ...

Che Tempo Che Fa - Saviano contro Salvini : "I porti non si possono chiudere. Chi lo dice mente. Vi prego - informatevi!" : Un'umanità in guerra: potrebbe essere questo il titolo del blocco di Che Tempo Che Fa che ha visto ospiti, insieme, Aboubakar Soumahoro, il giovanissimo don Mattia Ferrari, imbarcato sulla Mare Jonio della Mediterranea, e Roberto Saviano in collegamento da New York.prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, Saviano contro Salvini: "I porti non si possono chiudere. Chi lo dice mente. Vi prego, informatevi!" pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2019 ...

Scontro continuo nel governo sul caso Siri. Di Maio : 'La Lega abbia il coraggio di cacciarlo'. Salvini : 'Tappatevi la bocca' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe revocare l'incarico del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, non si abbassano i toni nella maggioranza. Il vicepremier dei 5 Stelle ...

Scontro Lega-M5S sul caso Siri - Salvini : «Tappatevi la bocca - ultimo avviso» : Alta tensione nel governo in vista del Consiglio dei ministri che affronterà il nodo delle dimissioni

Salvini contro Fabio Fazio : 'Riduciti lo stipendio - chiacchierone di sinistra' - Il conduttore : 'Ci vediamo alla prossima stagione' : ... i recenti fatti tragici di Napoli, e naturalmente tutta l'attualità politica. Naturalmente la sua posizione è legittima, confido che ci sia un'occasione nella prossima stagione". Paragone, M5s,: "...

