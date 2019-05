Salvini contestato a Salerno | lui sfotte così | “Vi tengo da parte tre redditi di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Matteo, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è statoda un gruppo di persone a, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li ha presi in giro tirando in ballo il reddito di cittadinanza, la misura voluta dal partner di governo, il M5s: “Si vede che voi non avete voglia di lavorare, vidatredi cittadinanza”.L'articolo, lui: “Vidatredi cittadinanza, non avete voglia di lavorare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

