Salone libro | ancora defezioni L' editore vicino a Casapound | antifascismo è male del

Salone del Libro - l'editore vicino a CasaPound : "Il vero male del Paese è l'antifascismo" : Dopo l'invito ad "AltaForte", annunciano il passo indietro dalla kermesse culturale Zerocalcare, il collettivo di scrittori WuMing e il saggista Carlo Ginzburg. Il sindaco Appendino: "Combattere le idee con idee più forti"

Salone del Libro Torino - editore Altaforte : “Sono fascista - antifascismo è male dell’Italia” : Francesco Polacchi, responsabile della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound, rivendica di essere fascista - "lo dico senza problemi", afferma - dopo la polemica sulla sua partecipazione al Salone del Libro di Torino. E aggiunge: "L’antifascismo è il vero male di questo Paese. Mussolini è stato sicuramente il miglior statista italiano".Continua a leggere

Perché ha torto chi non va al Salone del libro : L’antifascismo è nel dna di chi crede nella democrazia italiana nata dalla Resistenza. Le migliaia tra operatori culturali, editor, scrittori, politici, direttori di giornali e, soprattutto, visitatori che parteciperanno alle giornate del Salone del libro di Torino non sentiranno di concorrere alla magnificazione di una piccola casa editrice fascista che, fino ad ora, nessuno ha chiuso, così come, fino ad ora, nessuno ha ...

Salone del Libro - l'editore Altaforte : «L'antifascismo è il vero male del Paese». La replica di Appendino : Francesco Polacchi: «Io sono fascista. Eravamo pronti alle polemiche ma non a questo livello allucinante di cattiverie. C'è chi scrive che verrà per tirarci molotov». La sindaca di Torino: «La città è antifascista e saremo al Lingotto, non abbandoniamo il campo»

Salone del libro di Torino - dopo Wu-Ming rinuncia anche Zerocalcare : "Non sarò a Torino" : ... Altaforte è di fatto la casa editrice di CasaPound ", ha setenziato Wu-Ming e non è stato da meno Ginzburg che così si è espresso : " Annullo la mia partecipazione, per una scelta politica, che ...

Torino - Salone del libro : il no di Wu Ming - il sì di Michela Murgia per gli stessi motivi : Basta leggere i titoli e le prime righe degli interventi per capire la scelta di due dei nomi più noti della letteratura contemporanea italiana sulla partecipazione al salone Internazionale del libro di Torino. «Gomito a gomito coi neofascisti? Mai» scrive il collettivo Wu Ming. «Se Casa Pound mette un picchetto nel mio quartiere che faccio, me ne vado dal quartiere? …No. Non lo faccio» dice invece Michela Murgia. Wu Ming 4 non andrà a Torino, ...