Salone del Libro Torino, editore Altaforte: “Sono fascista, antifascismo è male dell’Italia” (Di lunedì 6 maggio 2019) Francesco Polacchi, responsabile della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound, rivendica di essere fascista - "lo dico senza problemi", afferma - dopo la polemica sulla sua partecipazione al Salone del Libro di Torino. E aggiunge: "L’antifascismo è il vero male di questo Paese. Mussolini è stato sicuramente il miglior statista italiano".



zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - HuffPostItalia : Dopo le dimissioni di Raimo, rinunciano al Salone del Libro Wu Ming e Ginzburg - repubblica : Torino, Wu Ming rinuncia al Salone del libro: mai dove ci sono i fascisti [news aggiornata alle 17:05] -