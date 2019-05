Royal Baby | Meghan in travaglio per il nuovo bisnipotino della regina

Royal Baby in arrivo : Meghan è entrata in travaglio - a breve l’annuncio tanto atteso. Sarà femmina? : La duchessa di Sussex, Meghan Markle, ha appena cominciato il travaglio preparandosi per il parto e l’arrivo del Royal Baby. Lo riferisce Sky News citando proprie fonti. Per settimane la data della nascita del primo figlio di Meghan e Harry è rimasta riservata. E da Buckingham Palace è arrivata la conferma che Meghan, 37enne ex attrice americana moglie del principe Harry, è in travaglio e sta per partorire il loro primogenito o ...

Il Royal Baby potrebbe essere una femminuccia e non avrà titoli nobiliari : Oggi, lunedì 6 maggio, Federica Panicucci è andata in onda con una nuova puntata di Mattino 5. L'argomento principale di cui tutti i giornali stanno trattando è lunga attesa del Royal baby che non è ancora nato (almeno ufficialmente). Il timore della conduttrice di Mattino 5 è proprio quello di non poter riuscire a raccontare del parto di Meghan Markle e dell'arrivo del futuro figlio del principe Harry ma così non è stato. Da Buckingham Palace ...

Meghan Markle ha partorito?/ Il Royal Baby si fa attendere ed Harry cancella... : Meghan Markle ha partorito? Il Royal Baby si fa attendere ed Harry cancella i suoi impegni, ma che titolo avrà il nuovo arrivato?

Meghan Markle - stop scommesse sul Royal baby. "Puntate anomale su venerdì" : ... dove sui è trasferita anche la madre Doria Ragland , in attesa del parto, ma il royal baby non ne vuole sapere di nascere, o i genitori di rivelarlo al mondo,. L'assenza di notizie ufficiali, come ...

Meghan Markle - il Royal Baby dovrebbe essere femmina : 'Qualcuno già sa' - scommesse sospese : Il royal baby Sussex di Meghan Markle è una femmina, probabilmente, secondo i sudditi inglesi. Tanto che i bookmakers hanno deciso di sospendere le scommesse subodorando molte puntate anomale. Come se qualcuno sapesse già qualcosa. 'baby Sussex è femmina', scommettono gli inglesi La lunga gravidanza di Meghan sta facendo perdere le staffe a molti. Giorni addietro la stampa ha manifestato tutto il suo disappunto per il silenzio surreale dei duchi ...

Meghan Markle - ansia per il Royal Baby : rischia il parto indotto in clinica : nato oppure no? I giornali di gossip di tutto il mondo e i tabloid inglesi non fanno altro che chiedersi: il baby del Sussex, il figlio, o la figlia?, del principe Harry e di Meghan Markle è già ...

Meghan Markle rischia il parto indotto - il Royal Baby si fa attendere : Meghan Markle potrebbe non riuscire a realizzare il suo desiderio di partorire in casa: è trascorsa da una settimana la data prevista per la nascita del Royal Baby, e quindi la consorte del principe Harry potrebbe essere costretta a sottoporsi a un parto indotto in clinica, secondo quanto riporta il Daily Mail. Per la duchessa di Sussex sarebbe sempre più probabile il ricovero al Frimley Park Hospital nel Surrey, a 25 km da Frogmore Cottage, ...

Meghan Markle - per il Royal Baby 48 ore decisive : «Poi ipotesi parto indotto» : Meghan Markle non ha ancora partorito. Anche sei i nove mesi della gravidanza sono ormai passati, il royal baby (che secondo il gossip potrebbe essere una bambina) la duchessa di Sussex non si...

