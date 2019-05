Royal Baby | il Principe Harry | Sono pazzo di gioia

È nato il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry : il Royal Baby è un maschietto : Il figlio di Harry e Meghan è nato ed è un maschietto : l'annuncio è stato dato via Instagram dal profilo ufficiale dei Duchi del Sussex. Il bambino è nato alle 5.26 del mattino di oggi, lunedì 6 maggio 2019, Harry era presente al parto, avvenuto in casa, e il piccolo pesa circa 3kg e 200 gr. La mamma di Meghan è nella residenza dei duchi, a Frogmore House, ed è proprio da lì che Harry ha già espresso ai giornalisti tutta la sua gioia, ...

