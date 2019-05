Royal baby | Harry al settimo cielo Esperienza incredibile | orgoglioso di

Il Royal baby di Harry e Meghan è nato : "Questa è una piccola vita per la quale vale la pena morire!" : Di maria.mento - 06/05/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Il bambino dei Duchi del Sussex è finalmente venuto al mondo. È un maschietto. La felicità del Principe Harry per la nascita di suo figlio è incontenibile ©Getty Non sta più nella pelle il Principe Harry . Lui e Meghan Markle sono finalmente diventati ...

Così è nato il Royal baby : parto naturale - in casa (proprio come voleva Meghan) : 1. Organizza bene la nursery prima dell'arrivo del bebè2. Dai retta all'istinto3. Limita il numero di visitatori nella prima settimana4. Trova la tua tribù di mamme5. La tua relazione potrà risentirne, ma è del tutto normale6. Festeggia le tue piccole vittorie7. Scatta tante foto8. Trova un momento per te9. Sii gentile con il tuo corpo: ha dato la vita10. Non avere paura di chiedere aiutoAlla fine è andato tutto secondo i piani. O almeno Così ...