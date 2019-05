Royal Baby | ecco perché il papà di Meghan non si trova accanto a lei in questo momento

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) I rapporti traMarkle e il padre, si sa, sono tesi da molto tempo. Thomas ha provocato la figlia in diversi modi ed è perche ora non sia lei: è infatti appena nato suo nipote ma a lui non spetta il “posto da nonno”.ha partorito a Frogmore Cottage, dove invece sila mamma dell’ex attrice, Doria Ragland.In molti ricorderanno quando il padre dell’ex protagonista di Suits, poco prima del matrimonio reale, aveva contattato un paparazzo per farsi fotografare e guadagnare dei soldi. In seguito, Thomas ha rilasciato molte interviste nelle quali non si è risparmiato nel rivelare particolari sulla vita privata della figlia. Dal racconto della presunta scortesia di Harry dopo l’infarto che il signor Markle avrebbe avuto poco prima delle nozze ai suoi interventi in un noto programma tv dove aveva parlato del principe come ...

