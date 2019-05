Royal Baby | è nato il figlio maschio di Meghan e Harry

È nato il Royal Baby di Harry e Meghan. L'annuncio : 'Sono al settimo cielo - è presto per il nome' : "Sono entusiasta di annunciare che è un bambino". Così il principe Harry ha reso nota la nascita del suo primogenito, messo al mondo dalla moglie Meghan Markle, precisando che è ancora presto per svelarne il nome e che "ci sarà tempo" fino al battesimo previsto per giugno. "È la più incredibile esperienza che potessi ...

Il Royal Baby è un maschietto ma è mistero sul nome - Harry : “Non abbiamo ancora deciso - ci vorrà giugno” : Il Royal Baby , come già annunciato, è nato: pesa 3, 2 chilogrammi ed è venuto alla luce nelle prime ore di oggi. Confermato quindi l’annuncio ritardato ai media che i duchi di Sussex avevano anticipato a suo tempo, facendo sapere di voler lasciare privato per qualche ora l’evento prima di condividere la notizia in pubblico. Buckingham Palace ha precusato che con la coppia si trova a Frogmore Cottage anche Doria Ragland, la mamma di ...

Royal Baby - ecco perché il papà di Meghan non si trova accanto a lei in questo momento : I rapporti tra Meghan Markle e il padre, si sa, sono tesi da molto tempo. Thomas ha provocato la figlia in diversi modi ed è per questo che ora non si trova accanto a lei: è infatti appena nato suo nipote ma a lui non spetta il “posto da nonno”. Meghan ha partorito a Frogmore Cottage, dove invece si trova la mamma dell’ex attrice, Doria Ragland. In molti ricorderanno quando il padre dell’ex protagonista di Suits, poco ...