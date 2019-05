Roma | un' altra casa popolare a famiglia rom | residenti in rivolta a Casal Bruciato | «Qui

... lunedì sei maggio alla Città dell'Altraeconomia - Roma - - la presentazione dei candidati della lista "la sinistra" legati al mondo dell'... : Sono invitati a partecipare realtà associative e sindacali del mondo agricolo e tutti i candidati della lista La Sinistra, fra di loro hanno già annunciato la partecipazione Mirco Rauso, Adelmo Cervi ...

Panchina Roma - altra pazza idea oltre a Conte : nome importante per la prossima stagione [DETTAGLI] : Il mercato degli allenatori, in questo periodo, impazza molto di più di quello dei calciatori. Anche le italiane interessate. A parte il Napoli, infatti, tutte le big potrebbero conoscere novità in Panchina nella prossima stagione, nonostante in alcuni casi filtri il contrario. Tra queste c’è la Roma che, dopo l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Ranieri, deve ancora capire se confermare il tecnico ex Leicester o ...

Autobus israeliani per Roma - altra genialata dell’amministrazione capitolina : ...Sarebbe da ridere. Sentite un po’. Il comune di Roma aveva annunciato la messa in servizio di 70 nuovi Autobus, e li ha presi a noleggio da Israele, dove non erano proprio nuovissimi visto che avevano già dieci anni sulle spalle. Senonché, come denuncia la consigliera Ilaria Piccolo, dopo avere firmato un contratto di noleggio da 500mila euro al mese versando un anticipo pari al 16% dell’importo, ha... “scoperto” che gli Autobus non possono ...

Roma - altra tegola per De Rossi : lesione muscolare - venti giorni di stop : Lui aveva già capito tutto quando è stato costretto a lasciare il campo contro l'Udinese, andando in panchina con le mani sul volto e scagliando per terra un oggetto che aveva vicino. Daniele De Rossi ...

Roma - Dzeko si sblocca all'Olimpico. Schick - altra chance fallita : Dzeko da una parte, Schick dall'altra. Sono loro le due facce della medaglia nella pesante vittoria della Roma contro l'Udinese: se da una parte il bosniaco ha deciso il match e ha ritrovato il gol ...

Aeroporto Roma Fiumicino - tre nuove destinazioni per la Cina e lo "sbarco" di un'altra compagnia : ADR guarda sempre più a Oriente e il legame tra Roma e la Cina diventerà ancora più stretto nei prossimi mesi. Tra maggio e luglio di quest'anno saranno attivati dall'Aeroporto Leonardo da Vinci, ...

Roma - chiusa un'altra stazione della Metro A. E' la quarta : Ancora problemi sulla linea A della Metro di Roma. E' chiusa da questa mattina la stazione Anagnina per guasto. I treni provenienti da Battistini - comunica Atac - terminano la corsa alla stazione ...

Roma. Città dell’Altra Economia : online la call per rigenerazione e riuso : E’ online la call per il recupero e il riuso dei locali dell’ex Città dell’Altra Economia (CAE), finalizzata alla realizzazione

Maltrattamenti ai bimbi di nidi e scuole materne. Tre casi in un giorno tra Roma e Lombardia : maestri arrestati e sospesi : Spinte, schiaffi e strattonamenti oltre a umiliazioni e violenza psicologica. Sono gli aspetti comuni di tre diverse operazioni svolte dalle forze dell’ordine in asili nido e scuole materne. Blitz che hanno portato ad arresti di insegnanti e provvedimenti disciplinari a Roma e in due città della Lombardia: Varzi (provincia di Pavia) e Cernobbio (Como). Il primo caso, avvenuto nel Municipio XI, a sud-ovest della Capitale, riguarda un ...

Roma - ‘er progetto’ è fallito un’altra volta : Pallotta vivacchia aspettando lo stadio : “Er progetto” è fallito. un’altra volta. Via l’allenatore a metà stagione. Via pure il direttore sportivo, plenipotenziario e arrivato da nemmeno un anno e mezzo. Significa rinnegare le proprie scelte, ammettere di aver sbagliato tutto. Pagano Eusebio Di Francesco e Monchi, ma la responsabilità è di chi li ha scelti, costretti a lavorare in condizioni impossibili e quindi scaricati. Il primo fu Luis Enrique: un anno di tiqi-taqa e figuracce, ...

Roma : Berlusconi - 'capitale amata e maltrattata' : Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "Roma, la nostra tanto amata ma oggi così tanto maltrattata capitale". Lo sottolinea Silvio Berlusconi, nella lettera agli eletti con cui annuncia la convocazione di un'assemblea nazionale di Forza Italia in programma a fine mese.