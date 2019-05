Roma | proteste a Casal Bruciato per una casa popolare ai rom

Tornano le proteste contro i rom nella periferia di Roma : "No alle case popolari a loro" : Torna l’intolleranza alla periferia di Roma contro i nomadi. Dopo le proteste di cittadini, animate da formazioni di estrema destra come Casapound e Forza Nuova a Torre Maura e Casalotti, oggi a Casalbruciato i residenti sono scesi in strada contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia di nomadi proveniente dal campo La Barbuta. Anche in questo caso con gli abitanti c’erano militanti di Casapound.“È ...

Roma - il Campidoglio sposta i nomadi dopo le proteste : Aggiornamento 3 aprile 2019 - Le proteste hanno sortito l'effetto sperato dai cittadini. Il Campidoglio ha annunciato oggi di aver deciso di trasferire i circa 60 rom, tra i quali figurano 33 bambini e 22 donne delle quali tre in stato avanzato di gravidanza, in altri centri di accoglienza della Capitale:In merito al trasferimento di circa 60 persone dalla struttura di via Toraldo a quella di via Codirossoni, l'Ufficio speciale Rom Sinti e ...

Roma - proteste contro i nomadi nel centro d'accoglienza : “Devono morire di fame" : Accese proteste oggi pomeriggio a Torre Maura, nella periferia est di Roma, dove un gruppo di residenti è sceso in strada contro il trasferimento di circa 70 persone di etnia rom nel nuovo centro di accoglienza di via Codirossoni, più funzionale e agibile rispetto a quello di via Toraldo, in zona Torre Angela. Il trasferimento era iniziato proprio oggi con un primo gruppo di nomadi.I cittadini, poche decine secondo quanto riferito all'Agenzia ...

