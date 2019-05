Roma | casa popolare a famiglia rom scatena rivolta a Casal Bruciato | «Qui non li vogliamo»

Roma - casa popolare assegnata ai rom. Proteste e minacce a Casal Bruciato : Tornano le tensioni e l'intolleranza contro i rom nella periferia di Roma. Ancora gente in strada a casal Bruciato , periferia est della Capitale, per protestare contro l'assegnazione di un alloggio ...

Roma - proteste a Casal Bruciato per una casa popolare ai rom : Tornano le tensioni e l'intolleranza contro i rom nella periferia di Roma. Ancora gente in strada a casal Bruciato , periferia est della Capitale, per protestare contro l'assegnazione di un alloggio ...

Roma - un'altra casa popolare a famiglia rom : residenti in rivolta a Casal Bruciato : «Qui non li vogliamo» : Torna l'intolleranza alla periferia di Roma contro i nomadi. Dopo le proteste di cittadini, animate da formazioni di estrema destra come casapound e Forza Nuova a Torre Maura e casalotti, oggi a...

Inaugurata a Roma la nuova 'casa degli 007'. Conte : 'Intelligence è e rimarrà presidio di democrazia' : stata Inaugurata a piazza Dante nel quartiere multietnico dell'Esquilino a Roma, la nuova "sede unitaria del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", in pratica la casa degli 007. ...

Nomadi : proteste a Roma per casa popolare : Roma, 06 MAG - Nuove proteste oggi a casal Bruciato alla periferia est di Roma per l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia di Nomadi. Circa 40 abitanti, insieme a militanti di casapound, ...

Intelligence : a Roma nuova 'casa 007' : Roma, 6 MAG - È stata inaugurata a piazza Dante nel quartiere multietnico dell'Esquilino a Roma, la nuova "sede unitaria del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", in pratica la ...

"Io - Zoki - rom accolto bene in una casa popolare a Roma. Ma l'integrazione è lontana" : Dimenticate la rivolta di Torre Maura contro i settanta rom inviati dal Comune, il pane calpestato, l’arrivo di casaPound a sostenere i manifestanti. Dimenticate casal Bruciato, la protesta - anche qui supportata dai fascisti del terzo millennio - per impedire a una famiglia rom di mettere piede nell’alloggio popolare di cui era assegnataria.A Centocelle Zoki e Viola, anche loro rom, con le figlie di 15 e 11 anni, sono stati accolti ...

Il Movimento 5 Stelle fa tremare CasaPound - la sede di Roma sarà messa in vendita : CasaPound trema, rischia di perdere la propria sede di Roma. Il Movimento 5 Stelle ha un piano ben preciso Vendesi immobile in via Napoleone III, civico 8. Il Ministero dell’Economia, su pressing del Movimento 5 Stelle, è pronto a mettere sul mercato quella che da quindici anni è la sede (abusiva) dei neofascisti di CasaPound. È una … Continue reading Il Movimento 5 Stelle fa tremare CasaPound, la sede di Roma sarà messa in vendita ...

Ha tenuto testa a CasaPound a Torre Maura. Simone premiato come «figlio migliore di Roma» : Una gomma da masticare e tanta spontaneità. Anche di fronte a una platea arrivata per applaudirlo Simone di Torre Maura non si è scomposto. Il ragazzo della periferia romana diventato famoso per aver ...

CasaPound - il piano del Movimento 5 Stelle : 'La sede di Roma in vendita nel 2019' : CasaPound contro tutti, dopo lo stupro il gruppo consiliare di Vallerano attacca stampa e sindaco Ecco allora il piano dei grillini, a cui sta lavorando il viceministro dell'Economia, Laura Castelli. ...

Roma : Totti - Ilary e il gran finale di Gomorra in famiglia sul divano di casa : Il colpo di scena arriva proprio alla fine, come previsto dal copione delle migliori serie tv. E tra le tantissime persone che ieri sera in tutta Italia sono state lì, incollate allo schermo per ...

Striscione per Ranieri : «A casa per guidare la tua legione. Roma è con te» : Roma - Chiamatelo 'Claudio il conquistatore' . La curva Sud rende omaggio a Ranieri , a tre anni di distanza dalla storica vittoria della Premier League con il Leicester. Una vera e proprio campagna ...

Roma - incidente in via Casalina : betoniera contRomano si schianta su 20 auto : Brutto incidente in via Casilina a Roma . Una betoniera contRomano si è schiantata contro circa venti auto e alcuni pedoni prima di fermare la sua folle corsa sui vecchi binari del tram. Al momento, ...

Roma ospita "La Casa delle Farfalle" : Un eden mozzafiato colora di magia la capitale: all'interno di una serra tropicale è possibile ammirare alcune delle farfalle più belle e colorate del mondo