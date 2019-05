Ristorante italiano a Berlino vieta l' ingresso ai politici di ultradestra | ' Non serviamo

Londra - turista chiede in un Ristorante il parmigiano sul pesce : chef italiano si rifiuta : “Mi può mettere un po’ di parmigiano grattugiato sul pesce?”.”No”. Questa divertente richiesta “horror” è stata fatta in un noto ristorante italiano a Londra: il Maximo Italian Bistrot. A porre questa bizzarra proposta è stato un turista di nome Zwelithini, quando si è recato in questo noto bistrot, avendo la voglia di gustare un ottimo piatto italiano: i ravioli ripieni di granchio. Una volta giunta al tavolo la sua portata, convinto che al ...

Copenhagen : uno chef italiano nel miglior Ristorante al mondo : "Per me la cucina migliore del mondo- continua Canella - è quella italiana, anche se quella nordica è ormai diventata un classico: dieci anni fa il cibo era esteticamente bello ma talvolta non ...

Messico - italiano ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato al Ristorante : All’inizio era sembrata una rapina finita nel sangue, ma poi le indagini hanno preso una piega completamente diversa, virando sull’ipotesi di un agguato per vendetta. Nella notte tra mercoledì e giovedì un italiano di 35 anni, Salvatore De Stefano è stato ucciso a Città del Messico al termine di una serata trascorsa nella pizzeria "La Bella Donna", che si trova nel quartiere di Cuauhtemoc, nella zona centrale della megalopoli. La dinamica ...

