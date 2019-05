Riqualificazione delle strade provinciali | lavori per 400 000 euro

Madrid - da tutta la Spagna il popolo in piazza per la Riqualificazione delle province : Centinaia di migliaia di cittadini, provenienti dalle più variegate zone della Spagna, hanno manifestato nella capitale a favore della riqualificazione urbana, sociale, economica e industriale delle province. Le richieste indirizzate al Governo riguardano politiche e misure economie più efficaci per rilanciare la centralità delle province e delle aree rurali della nazione spagnola, a fronte dell'impressionante spopolamento demografico registrato ...