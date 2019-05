Rifiuti | Raggi | Roma è sotto attacco ma non ci pieghiamo

Roma - abbandona i Rifiuti per strada ma viene filmata. Raggi rilancia il video : “Zozzona. Roma merita rispetto” : “Beccata una zozzona mentre butta un sacco in mezzo ad un’aiuola nella periferia est della città”. Così la sindaca della Capitale Virginia Raggi rilancia un video ripreso da alcuni cittadini: “Alcuni cittadini che ringrazio, increduli di fronte a questa scena, hanno preso il cellulare e filmato mentre questa incivile abbandona cosi la sua spazzatura. Roma merita rispetto e questi episodi non devono più accadere. Grazie alla ...

Rifiuti - Raggi sotto accusa dall'ex Ad : «Pressioni per cambiare il bilancio». Salvini : «Inadeguata - si dimetta» : «Ho la città fuori controllo, i romani si affacciano e vedono la merda, se aumento la Tari mettono a ferro e fuoco la città, altro che gilet gialli». Con queste parole...

Rifiuti - pressing Raggi sull'ex ad Ama : Roma fuori controllo - cambia i conti. Salvini : «Non è in grado di fare il sindaco» : Virginia Raggi ancora nella bufera. Questa volta a fare scalpore sono le intercettazioni di Virginia Raggi e le sue pressioni nei confronti dell'ex Ad di Ama Lorenzo Bagnacani. Bagnacani...

Rifiuti Roma - Bagnacani accusa : «Da Raggi pressioni sui conti Ama». Salvini : sindaca incapace : Un esposto in cui tira in ballo in prima persona la sindaca di Roma Virginia Raggi per «avere fatto pressioni» per ottenere la modifica del bilancio Ama. Un documento affidato dall'ex...

Rifiuti - Pd occupa Aula : Raggi venga qui : 18.52 "Abbiamo occupato l'Aula e finchè non viene la sindaca non ce ne andiamo". E' la protesta dei consiglieri Pd che hanno sospeso la seduta delll'Assemblea Capitolina, dopo gli audio, pubblicati da l'Espresso, della sindaca Raggi a colloquio con l'ex ad Ama, Bagnacani. "Dimettiti", "Raggi a casa", "Raggi non Ama Roma", si legge nei cartelli esposti dai consiglieri Dem, che chiedono alla sindaca di "venire a riferire". Va in tv ma non ...