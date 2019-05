Ricorso Juventus | Calciopoli | non è finita Ecco cosa potrebbe accadere!

juvedipendenza

(Di lunedì 6 maggio 2019)- Sono passati quasi 13 anni dalle vicende di, ma la delicata tematica tiene ancora banco. L’avvocato bianconero, Luigi Chiappero, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione del Collegio di Garanzia, presieduto da Franco Frattini, il quale esprimerà il suo giudizio sullo scudetto del 2006 revocato alla … More

