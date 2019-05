Riciclo della plastica | importante collaborazione a sostegno della prima tecnologia

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Carbios, (Euronext Growth Paris: ALCRB), società all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni bio-industriali in grado di rinnovare il ciclo vitale dei polimeri plastici e tessili, e L’Oréal, leader mondiale del settore beauty, a nome di tutto il Consorzio, annunciano un’con Nestlé Waters (presente in Italia attraverso il Gruppo Sanpellegrino), PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europe.Carbios ha sviluppato unasostenibile e unica nel suo genere che utilizza enzimi altamente specifici per ildi una gamma molto più ampia di materie prime plastiche in PET e fibre in poliestere, rispetto ad altre tecnologie dipresenti oggi sul mercato. Questo processo innovativo dà vita a un PET riciclato equivalente a un PET vergine, che può essere utilizzato nella produzione di bottiglie o di altre tipologie di imballaggio.Il Consorzio nasce ...

