Remnant From the Ashes | un nuovo trailer ci mostra il lussureggiante mondo di Yaesha

Remnant : From the Ashes uscirà il 20 agosto 2019 : Perfect World Entertainment, Inc., editore leader di giochi online, e Gunfire Games hanno annunciato Remnant: From the Ashes, la cui uscita è prevista il 20 agosto 2019 per Xbox One, PlayStation 4 e Steam. Remnant: From the Ashes è un survival-action shooter in terza persona ambientato in luoghi abitati da pericolose creature. Più di 100 tipologie di nemici e oltre 20 boss epici attraverso livelli generati dinamicamente che offrono infiniti ...

