Radio Marte – Vigliotti | “Per il Napoli entrare in seconda fascia è dura”

Radio Marte – Ag. Tutino : “Ne abbiamo parlato col Napoli - salirà di categoria” : A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Tutino e Palmiero, giocatori di proprietà del Napoli ma in prestito in Serie B a Cosenza: “Tutino sta facendo benissimo, ieri ha segnato un gol spettacolare e spero sia solo il primo di una lunga serie. Palmiero e Tutino sono del Napoli, a Cosenza stanno crescendo tanto. Palmiero è cresciuto tantissimo, è molto forte, sa fare ...

Radio Marte – Ferrario : “Messi-Maradona : Se Diego giocasse oggi spazzerebbe via ogni dubbio” : Moreno Ferrario, ex Napoli ha parlato a Radio Marte del paragone tra Messi e Maradona. Le sue parole : “Messi si avvicina a Maradona in certe giocate, ma il paragone non è per niente semplice. Quando punta l’uomo in velocità rivedo Diego, ma Diego non giocava con Pique e non camminava in campo, giocava a tutto campo con un uomo attaccato alle spalle. Messi trova la posizione in campo, non sempre vuole ricevere palla in ...

Ciccio Marolda a Radio Marte : “Non bastano più gli introiti televisivi - ecco come si valorizza il marchio” : Ciccio Marolda, ha parlato a Radio Marte del futuro del Napoli e di Carlo Ancelotti. Le sue dichiarazioni: “Per la prima volta abbiamo un allenatore che chiarisce i progetti del club e parla apertamente di quello che ha deciso con la società. Dire che non si prenderanno calciatori con un ingaggio da 10 milioni vuol dire che si punterà sui giovani di buona qualità e che possano migliorare. Ha fatto bene Ancelotti a chiarire il ...

Radio Marte – Corbo : “Koulibaly leader vero di questa squadra - meriterebbe la fascia” : Antonio Corbo, noto giornalista ha parlato ai microfoni di Radio Marte parlando del Napoli e di Kalidou Koulibaly, queste le sue parole : “Il Napoli ha avuto una crisi di risultati che ci obbliga ad analizzare ed io mi sono innamorato di un’idea. Nelle prime 15 partite il Napoli ha conquistato 35 punti, nelle prime 15 gare del girone di ritorno invece, ne ha raccolti 9 in meno. Le restanti partite ci diranno se c’è stata un calo ...

Marcel Vulpis a Radio Marte : “Il Napoli ha perso il 30% del fatturato” : Marcel Vulpis è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, rivelando alcuni particolari sul fatturato del Napoli : “Rispetto all’ultimo bilancio, il Napoli è passato da un fatturato di circa 308 milioni di euro a circa 215 milioni di euro con una perdita di oltre 6 milioni. C’è stata una contrazione nel fatturato del Napoli di circa il 30% e queste sono le notizie non positive. Il rosso non è devastante, ma la perdita ...

Radio Marte – Pardo : “Essere delusi è condivisibile - ci si aspettava di più da questo Napoli” : Pierluigi Pardo si è schierato dalla parte dei tifosi del Napoli, queste le sue dichiarazioni a Radio Marte : “Essere delusi è un sentimento condivisibile, quest’anno il Napoli ha fatto una scommessa sulle coppe, ma è andata come l’anno scorso. Se il Napoli ha la capacità di comprare giocatori di un certo livello, si farà un salto di qualità, se invece si deciderà di portare avanti un progetto di giovani, resta in piedi anche ...

Radio Marte – Niccolò Ceccarini fa il punto sul prolungamento contrattuale di Mertens - i dettagli : Niccoló Ceccarini, esperto di calciomercato è intervenuto ai microfoni di Radio Marte rivelando delle novità importanti novità sul futuro di Dries Mertens L’esperto di mercato ha parlato del possibile prolungamento contrattuale del belga, che è in scadenza nel 2020 : “Il Napoli sta lavorando forte per rinnovargli il contratto fino al 2022, la trattativa è in corso. Se si fa questo rinnovo di due anni, rimarrebbero le stesse ...

Radio Marte – Pardo : “Napoli involuto - Insigne non è incedibile : Pierluigi Pardo, noto giornalista Mediaset, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte analizzando la stagione del Napoli e sui programmi futuri. Le sue dichiarazioni : Il Napoli è attore non protagonista da ormai settimane ed ha vissuto una stagione molto particolare. Ha fallito l’obiettivo Europa League ai danni di una grande squadra come l’Arsenal e anche in campionato ora sta faticando. C’è stata ...

Radio Marte – Bucchioni : “Consiglio ad Insigne una realtà diversa - il profeta in patria non funziona : Enzo Bucchioni, noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, rispondendo a delle domande sul futuro del Napoli e sulla questione Insigne. Le sue dichiarazioni : “Frosinone-Napoli? In queste partite è difficile trovare stimoli, il secondo posto non è a rischio perché la squadra non è in caduta libera. Bilancio stagionale? Ancelotti non poteva fare miracoli, questa è stata una stagione di transizione: il ciclo è finito ...

Marino - Pasqualin - Bucciantini e Ballerina a Radio Marte sul Napoli - Insigne e Sarri : Ancelotti ha accettato la politica societaria del Napoli, ha portato di nuovo il secondo posto, ma nelle coppe ha oggettivamente fatto male, sia in Champions che in Coppa Italia, passato per l'...