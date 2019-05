ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ci sono alcuneche, per una “eccitazione” genitale non desiderata e senza stimoli sessuali, provano moltial, anche più di 100, questeperò si lamentano perché glispontanei (scatenati anche da vibrazioni, come quelle prodotte dall’auto o da un elettrodomestico) sono fastidiosi e a volte dolorosi, causano imbarazzo e problemi al lavoro e durante le attività quotidiane, non fanno dormire.Per i sessuologi, che sono quasi tutti psicologi, è un’altra disfunzione sessuale, individuata all’inizio di questo secolo e chiamata sindrome dell’eccitazione genitale persistente o PGAD (gli urologi usano il termine priapismo maschile e femminile), la congestione/erezione e l’ipersensibilità della vulva non scompare dopo glio dopo la masturbazione, causa sofferenza e stress, e può persistere per ore, giorni o mesi, i sessuologi non conoscono le cause e la ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Ci sono donne che, per una “eccitazione” genitale non desiderata e senza stimoli, provano molti orgasmi al giorno. Ne parl… - ilfattoblog : Ci sono donne che, per una “eccitazione” genitale non desiderata e senza stimoli, provano molti orgasmi al giorno.… - ilfattoblog : Quella condizione rara che provoca nelle donne fino a cento orgasmi al giorno -