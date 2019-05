Puglia | spacciava per italiana carne dell' est Europa Denunciato per frode

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Emanuela Carucci I carabinieri forestali del "Parco Alta Murgia" sono intervenuti ad Altamura in provincia di Bari durante una fieraÈ statoe dovrà rispondere del reato dinell’esercizio del commercio un macellaio di Altamura, Comune in provincia di Bari.Nell'ambito dei controlli agroalimentari realizzati durante la nota rievocazione storica "Federicus" (una festa medievale in memoria del re Federico II che si tiene ogni anno nel centro pugliese, ndr), i militari del Reparto Carabinieri Forestali "Parco Alta Murgia" hanno portato a termine una specifica attività finalizzata a reprimere atti illegali in materia agroalimentare sui prodotti distribuiti durante la manifestazione storica.Tra i numerosi banchi-vendita, ove è solita la somministrazione al pubblico di alimenti, principalmente salumi, carni e formaggi, ispezionati per verificare la regolare ...