Protesi seno | la ministra Grillo | Entro maggio decideremo sul ritiro

Prima morte in Italia per rara forma di tumore legata all’impianto di Protesi al seno : “Evitare allarmismi” : La Prima morte registrata in Italia per una rara forma di tumore legata all’impianto di protesi al seno, il linfoma anaplastico a grandi cellule (Alcl), “è una notizia tragica ma serve evitare allarmismi: è un’evenienza molto rara che, se affrontata per tempo e nel modo corretto, porta alla guarigione“. La Società Italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (Sicpre) – dopo la notizia del primo decesso ...

Roma - donna muore per un tumore : sotto accusa la Protesi al seno impiantata 12 anni fa : Una donna è morta a Roma al policlinico Umberto I per una rara forma di cancro, il linfoma anaplastico a grandi cellule che sembra collegato a un particolare tipo di protesi al seno, prodotta...

Usa - Fda non vieterà l'uso delle Protesi al seno 'rugose' : Al 30 settembre scorso, rileva il documento, l'Fda ha identificato 457 casi di linfoma legato all'impianto e nove morti in tutto il mondo, mentre la American Society of Plastic Surgeon ha ...

Protesi al seno : dalla Regione un sistema di tracciabilità che associ paziente e dispositivo impiantato : ... a fronte di oltre 10 milioni di pazienti a cui sono state impiantate Protesi mammarie in tutto il mondo. In Italia sono stati segnalati 41 casi, a fronte di circa 51.000 Protesi mammarie impiantate ...

Ritirato un tipo di Protesi al seno in Francia - in Italia si attende un parere : (foto: Getty Images) L’Agenzia sanitaria francese Ansm ha Ritirato dal mercato le protesi mammarie macro-testurizzate e gli impianti con superficie in poliuretene, sospettati di aumentare il rischio di sviluppare una rarissima forma di tumore del sangue, il linfoma anaplastico a grandi cellule (Alcl). Diciamolo subito: il profilo di sicurezza non è mutato. Al momento non è stato provato alcun nesso di causalità, e, vista l’esiguità ...

Francia - ritirati dal commercio 13 modelli di Protesi al seno per “rischio tumore”. In Italia - ministro Salute chiede parere a Css : La Francia ritira dal commercio a titolo precauzionale tredici modelli di impianti di protesi al seno, di sei diversi produttori, perché potrebbero causare una rara forma di tumore e, in Italia, il ministro della Salute Giulia Grillo chiede in merito un parere urgente al Consiglio superiore di Sanità. Già nei giorni scorsi il programma “Report” della Rai era venuto in possesso di una lettera nella quale si anticipava che l’Ansm, ...

"Provocano il tumore" : Parigi ritira un tipo di Protesi per il seno | In Italia si muove il ministro Grillo : L'agenzia sanitaria francese blocca in via precauzionale un tipo di impianto di protesi mammarie macrotesturizzate e impianti mammari con superficie ricoperta da poliuritene.

